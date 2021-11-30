Campeão da Série B, Botafogo é homenageado no Cristo Redentor

Com a taça da Série B nas mãos, o Botafogo recebeu homenagem no Cristo Redentor na manhã desta terça-feira. Os jogadores Rafael Moura e Diego Loureiro representaram o elenco marcando presença no evento. Além deles, o presidente Durcesio Mello e membros da comissão técnica também compareceream.> Do gol de Romildo ao troféu: o 'enredo de filme' que levou o Botafogo ao título da Série B

As homenagens não vão parar pela manhã. Ao anoitecer, o Cristo Redentor será iluminado nas cores preto e banco - cores do Botafogo. Os representantes do clube presentes também receberam uma benção do padre João Damasceno.

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O Botafogo foi campeão da Série B com uma rodada de antecedência e recebeu a taça na última partida, contra o Guarani. O confronto marcou a comemoração de mais de 33 mil torcedores presentes no Estádio Nilton Santos.