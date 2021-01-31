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Campeão da Libertadores, Abel Ferreira não se acomoda: ‘Tem mais coisas a conquistar’

O título continental foi o primeiro título da trajetória do treinador no futebol profissional
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LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 08:13

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 08:13

Crédito: César Greco/Palmeiras
É bicampeão! O Palmeiras de Abel Ferreira conseguiu vencer a Copa Libertadores da América. Após a partida, o treinador revelou a emoção de conquistar a Glória Eterna e agradeceu aos jogadores.
– A Libertadores equivale à nossa Champions League. Eu sei que vocês gostam muito de comparar, mas em Portugal nós compartilhamos conhecimento, e cada um faz o seu caminho. Acima de tudo, foi indicar um caminho e, de uma forma simples, foram construindo uma forma de jogar coletiva. A final de hoje não foi brilhante por diferentes motivos. Só os jogadores sabem o quão preparados estávamos para essa final. Isso é fruto do trabalho de muita gente, só agradecer aos meus jogadores.Além disso, o português disse que, nessa situação, revogará a regra de comemorar por apenas 24 horas, mas, mesmo assim, o time não deve se acomodar com esta vitória.
– Eu primeiro tenho que agradecer ao Brasil e ao Palmeiras. Para toda regra há uma exceção. Vou permitir quebrar essa regra das 24 horas. Ainda há muito a trilhar. É bom sentir essa emoção, mas tem mais coisas a conquistar. Ontem, eu só consegui me imaginar a receber a taça, nada mais passou pela minha cabeça. É uma emoção muito grande. Hoje, eu e toda a estrutura que trabalha comigo, conseguimos a Glória Eterna.
O Palmeiras, com a conquista da Libertadores, venceu seu segundo título na temporada, sendo este o primeiro da carreira de Abel Ferreira. O Verdão ainda está na disputa da final da Copa do Brasil e, por ser campeão continental, entrará em campo pelo Mundial de Clubes.

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