Campeão com o Palmeiras Sub-15, Paulo Victor Gomes estreia pelo Sub-20

Crédito: Reprodução/CBF

O Palmeiras Sub-20 volta a campo na tarde desta quinta-feira (28), diante da Itapirense, em Itapira, em jogo válido pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Em busca da vitória para encaminhar a classificação, a partida também marcará a estreia do treinador Paulo Victor Gomes na categoria.Eliminado nas quartas de final do Brasileirão Sub-20 no último domingo (24), após empatar em casa com o Internacional por 3 a 3, a equipe palestrina, desde a saída de Wesley Carvalho, vinha sendo comandada interinamente pelo auxiliar técnico Gilmey Aymbere.

A partida diante da Itapirense marcará não apenas o primeiro jogo do treinador com a categoria, como também a reestreia com a camisa do Palmeiras. Paulo Victor trabalhou no Sub-15 alviverde até 2017, quando aceitou convite para trabalhar na CBF. Na Seleção Brasileira, dirigiu o Sub-15, e o Sub-17, sendo também auxiliar de André Jardine nas Olimpíadas de Tóquio.

Em sua primeira passagem pelo Verdão, PV treinou a equipe Sub-15 e conquistou um bicampeonato paulista da categoria e uma Nike Premier Cup. Agora no Sub-20, ele reencontra atletas que fizeram parte dessas conquistas, como Henri, Garcia, Vanderlan e Gabriel Silva. - Estou feliz por retornar ao clube que me abriu as portas no cenário nacional e nos deu a oportunidade de construir um belo trabalho na categoria Sub-15 com a geração que hoje está no Sub-20. Vamos dar sequência ao que vem sendo feito para manter o Palmeiras no mais alto nível de futebol de base do Brasil – analisou PV em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

- Somos movidos pelos desafios e tomamos decisões baseados nisso. Dentro da Seleção pude trabalhar como técnico ou auxiliar em todas as categorias, e venho aqui para o Sub-20 do Palmeiras com o mesmo espírito e entrega para que possamos fazer o melhor e merecer estar no mais alto nível. Reencontrar os atletas é bom demais, pois é um grupo que tenho carinho e respeito enormes por tudo o que construíram e continuam fazendo – completou.

Com acordo fechado com Paulo Victor desde a última semana, o treinador acompanhou das tribunas as partidas da categoria contra Audax, pelo Campeonato Paulista, e Internacional, pelo Brasileiro Sub-20.

Atual tetracampeão do Paulistão Sub-20 e em busca do título pela quinta temporada consecutiva, o comandante projetou os próximos desafios e o restante da temporada 2021. Além disso, a equipe já inicia os preparativos para a disputa da Copa São Paulo de 2022, que será disputada em janeiro.

- Temos de pensar em muita positividade nos desafios que vão vir pela frente, mas sempre colocar o trabalho sério e a preparação no mais alto nível para que a gente consiga atingir estes objetivos, que são conquistas e bons jogadores para o profissional – finalizou.