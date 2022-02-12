Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeão brasileiro pelo Fluminense, Internacional e e Palmeiras, ponta Lula morre aos 75 anos
futebol

Campeão brasileiro pelo Fluminense, Internacional e e Palmeiras, ponta Lula morre aos 75 anos

Ex-ponta, que venceu Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970 nas Laranjeiras e foi bicampeão nacional pelo Internacional, não resiste a uma parada cardíaca...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 09:40
Um dos jogadores com vasto currículo de títulos no futebol nacional se despediu na noite da última sexta-feira (11). Campeão brasileiro com as camisas do Fluminense, Internacional e Palmeiras, Lula morreu aos 75 anos. O ex-ponta-esquerda Luís Ribeiro Pinto Neto não resistiu a uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela assessoria do Colorado. Nascido em Arcoverde (PE), Lula começou no futebol de salão e, depois, atuou no amador no ABC. Após se destacar no Ferroviário-RN, Lula foi logo contratado pelo Fluminense. Logo depois, foi cedido ao Palmeiras e fez parte do elenco que conquistou o título da Taça Brasil de 1967.
De volta às Laranjeiras, fez parte de uma geração repleta de títulos. No clube, foi campeão carioca em 1969, 1970 e 1971. Na decisão de 1971, seu gol, após uma dividida polêmica com o goleiro do Botafogo, Ubirajara, levou o Fluminense ao título. Além disto, o ponta deu a volta olímpica no Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970. Com isto, tornou-se o 15º jogador que mais vestiu a camisa tricolor na história, com 376. jogos, além de 102 gols marcados.
Em 1974, mudou de ares e foi vestir a camisa do Internacional. No clube gaúcho, conquistou o tricampeonato estadual e fez parte da histórica geração que conquistou o bicampeonato do Brasileirão em 1975 e 1976. Ainda foi convocado para a Seleção Brasileira, disputando 13 partidas.
Em 1977, retornou ao futebol nordestino para jogar pelo Sport. Porém, não teve o mesmo sucesso que nos demais clubes. Fluminense e Internacional se manifestaram sobre a morte do jogador.
O Inter deixou sua nota de pesar ao "ídolo, decisivo e vencedor". O clube afirmou:"Ídolo, decisivo e vencedor. Hoje, nos despedimos de um jogador que foi tudo isso - e muito mais. Bicampeão brasileiro e tri gaúcho com o Inter, Lula faleceu nesta sexta. Lamentamos a perda de um gigante da história colorada, e desejamos força aos amigos e familiares".
O Fluminense, por sua vez, definiu-o como ""sinônimo de vitória, glória e orgulho"."O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Lula, ponta esquerda e ídolo Tricolor. Pelo Flu, venceu o Brasileiro de 1970, os cariocas de 69, 71 e 73, e marcou 102 gols em 376 jogos com nossa Armadura. Nossos sentimentos aos amigos e familiares".
Crédito: Lulafez102golsem376jogospeloFluminense(Reprodução/SiteOficial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense internacional palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados