Campeã pelo Botafogo quando criança, Vivian quer repetir a dose no Brasileiro: 'Já sabia o peso da camisa'

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Vestir a camisa do Botafogo não é novidade para Vivian. Uma das principais jogadoras da equipe finalista do Campeonato Brasileiro Série A-2, a segunda divisão nacional, a meia já "representou" o clube de General Severiano quando era criança. Em 2021, está na decisão da competição, contra o Napoli-SC, e garantida na elite do país.

A camisa 10 foi escolhida para representar o Alvinegro em um torneio de escolinhas em 2008, quando ainda era criança. Vivian publicou uma foto de "antes e depois" com a camisa do Botafogo nas redes sociais que viralizou e explicou, em entrevista à "BotafogoTV", a história da fotografia.

- Eu jogava escolinha com os meninos e lá tinha campeonato interno com o tema do Brasileirão. No primeiro campeonato interno que joguei, fui sorteada para jogar com a camisa do Botafogo, naquele ano fomos campeões e foi bem legal. Tenho a medalha até hoje. Isso me marcou, guardo essa foto com muito carinho e quis o destino que eu viesse para cá, tive que mostrar para o torcedor - afirmou a jogadora.

Treze anos depois, o contato com o Glorioso é profissional: Vivian é uma das referências técnicas da equipe comandada por Gláucio Carvalho e, com a camisa 10, uma das principais jogadoras do Brasileirão Série A-2. Ela não esconde a vontade de querer ser campeã novamente pelo Botafogo, agora de forma oficial.