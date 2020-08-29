Campanha 'Sangue Corinthiano' arrecada mais de mil bolsas de sangue na Arena Corinthians

Crédito: José Manoel Idalgo/Corinthians

Neste sábado, foi realizado o último dia da Sangue Corinthiano, que ocorreu na Arena Corinthians, campanha que teve seu início nesta edição, na última quinta-feira. Cerca de 1.200 bolsas de sangue foram coletadas nos três dias de evento, que teve o apoio do Departamento de Responsabilidade do Timão.Só neste sábado, 476 doadores passaram pela Arena Corinthians e puderam colaborar com esse gesto nobre. O presidente Andrés Sanchez, também esteve presente, acompanhado do diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves e também do Diretor Cultural e de Responsabilidade Social, Carlos Roberto Elias.

Além da doação de sangue, os torcedores presentes puderam receber a vacina contra o Sarampo e também contra o vírus Influenza (gripe), de forma gratuita.É importante frisar que, para a realização desta ação, foram tomados todos os cuidados, seguindo as orientações dos órgãos governamentais e de saúde, para evitar a proliferação da Covid-19. Todos os presentes ao entrarem no local da doação, mediram a temperatura, usavam máscaras e também o álcool em gel.

Desde 2015, a Arena Corinthians recebe o projeto e só em 2020, contou com duas edições. A próxima edição da campanha Sangue Corinthiano está prevista ainda para este ano, no mês de dezembro, no mesmo local.