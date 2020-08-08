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Campanha 'Nação Solidária' do Flamengo ajuda atletas do futebol feminino do Rio de Janeiro

Após apoiar atletas Carioca, trabalhadores informais do Maracanã e moradores de comunidades carentes, Rubro-Negro apoiou as atletas do clube do Greminho...
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Publicado em 

08 ago 2020 às 16:17

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 16:17

Crédito: 'Nação Solidária' do Flamengo ajudou atletas do Cosmos - Marcelo Cortes / Flamengo
A campanha 'Nação Solidária' chegou ao futebol feminino. Após apoiar atletas da séries B1 e B2 do Carioca, trabalhadores informais do Maracanã e moradores de comunidades carentes, o Flamengo, em parceria com o SOS Favela/Viva Rio, realizou nesta sexta-feira a entrega de vale-alimentação e álcool em gel para as jogadoras que atuam pelo Greminho Futebol Clube, localizado em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
- É um momento muito delicado. Ano passado já era difícil quando tudo estava normal, pela falta de recursos e por se tratar de um clube amador. Mas, neste ano, com essa pandemia, ficou ainda mais complicado. Com essa interrupção nos treinos, estamos ainda com menos recursos. O Flamengo foi o clube que a gente mais se identificou desde aquela derrota no ano passado (por 56 a 0). As meninas rubro-negras abraçaram a causa, enviando mensagens de incentivo. Agora, com esse problema, o Flamengo tomou essa iniciativa de nos ajudar, pois muitas atletas estão com dificuldades. E essa ajuda é fundamental para que a gente possa ter pelo menos um pouco de conforto e dar continuidade ao nosso trabalho - disse Hamilton Silva, Presidente e treinador do Greminho.
Devido à pandemia do novo coronavírus e a paralisação das atividades, várias equipes femininas do futebol carioca estão enfrentando algumas dificuldades para manter seus compromissos em dia.No total, 20 atletas compareceram ao clube para receber o auxílio de R$ 80 para cada. Além disso, o Rubro-Negro também entregou uma camisa autografada do Clube, que poderá ser leiloada. A campanha ‘Nação Solidária’ continua recebendo doações para ajudar ainda mais pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade.

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