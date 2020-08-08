Campanha 'Nação Solidária' do Flamengo ajuda atletas do futebol feminino do Rio de Janeiro

A campanha 'Nação Solidária' chegou ao futebol feminino. Após apoiar atletas da séries B1 e B2 do Carioca, trabalhadores informais do Maracanã e moradores de comunidades carentes, o Flamengo, em parceria com o SOS Favela/Viva Rio, realizou nesta sexta-feira a entrega de vale-alimentação e álcool em gel para as jogadoras que atuam pelo Greminho Futebol Clube, localizado em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

- É um momento muito delicado. Ano passado já era difícil quando tudo estava normal, pela falta de recursos e por se tratar de um clube amador. Mas, neste ano, com essa pandemia, ficou ainda mais complicado. Com essa interrupção nos treinos, estamos ainda com menos recursos. O Flamengo foi o clube que a gente mais se identificou desde aquela derrota no ano passado (por 56 a 0). As meninas rubro-negras abraçaram a causa, enviando mensagens de incentivo. Agora, com esse problema, o Flamengo tomou essa iniciativa de nos ajudar, pois muitas atletas estão com dificuldades. E essa ajuda é fundamental para que a gente possa ter pelo menos um pouco de conforto e dar continuidade ao nosso trabalho - disse Hamilton Silva, Presidente e treinador do Greminho.