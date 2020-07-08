Campanha do Inter junto a sócios torcedores apresenta desempenho importante

Crédito: Divulgação/Internacional

Sem a receita proveniente da bilheteria com a pausa forçada das competições e alguns patrocinadores recuando diante das menores possibilidades de exposição, os sócios-torcedores tem sido o "respiro" para as finanças de vários clubes do Brasil e o Internacional soube capitalizar isso.

Depois do lançamento da campanha "Estaremos Contigo" onde o clube esperava maior adesão de novos cadastros além da antecipação de receitas (com direito a produção de uma camisa especial para quem se valer desse recurso e nome em um monumento na frente do Beira-Rio), as estatísticas apontam aumento de receita na casa dos 28% pensando no último mês de junho.

A informação confirmada pelo vice-presidente de Marketing do Inter, Nelson Pires, ao portal 'Globo Esporte' foi seguida de opiniões bastante positivas por parte de outro dirigente do clube, o vice-presidente de Administração, Victor Grunberg.

- Está incrível. Mais uma vez, o nosso torcedor confirma o motivo de ser orgulho do clube. Não divulgamos os números, mas, comparativamente com maio, tivemos um crescimento de 28% (em junho). Foi quase um terço superior. É uma grande resposta - afirmou Pires.