Campanha de vacinação contra a Covid-19 com novos sócios é promovida pelo Internacional

Crédito: Campanha para promover a vacinação do Internacional (Divulgação/Internacional

Em uma importante ação de caráter social relacionada a campanha de vacinação contra a Covid-19, o Internacional lançou uma campanha voltada aos novos sócios onde, de acordo com a quantidade de doses tomadas, aqueles que aderiram recentemente ao programa poderão ganhar um ou dois meses isentos da mensalidade. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara aqueles que integram há mais tempo o quadro de sócios do Colorado, ter tomado uma ou mesmo as duas doses da vacina darão direto a desconto de 10% em alguns dos itens disponíveis na loja oficial do clube no Beira-Rio, a Inter Shop.

O vice-presidente de Marketing do clube, Jorge Avancini, pontuou a relevância de campanhas desse tipo pensando no momento sanitário vivido pelo país e também já projetando a possibilidade iminente da volta do público aos estádios:

- Nosso objetivo é incentivarmos que cada vez mais colorados se vacinem. Pois, também, é uma segurança que teremos para quando o público retornar ao estádio. Estamos nos preparando para isso, tomando todos os cuidados possíveis, tanto que, desde a última semana, nosso site está recebendo o cadastro das carteiras digitais de vacinação. A vacina é essencial para que a torcida possa voltar a frequentar o Beira-Rio de forma segura e consciente.