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Campanha de vacinação contra a Covid-19 com novos sócios é promovida pelo Internacional

Batizada de "Inter no peito, vacina no braço", iniciativa promove isenção de mensalidade de acordo com quantidade de doses...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 10:55
Crédito: Campanha para promover a vacinação do Internacional (Divulgação/Internacional
Em uma importante ação de caráter social relacionada a campanha de vacinação contra a Covid-19, o Internacional lançou uma campanha voltada aos novos sócios onde, de acordo com a quantidade de doses tomadas, aqueles que aderiram recentemente ao programa poderão ganhar um ou dois meses isentos da mensalidade. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara aqueles que integram há mais tempo o quadro de sócios do Colorado, ter tomado uma ou mesmo as duas doses da vacina darão direto a desconto de 10% em alguns dos itens disponíveis na loja oficial do clube no Beira-Rio, a Inter Shop.
O vice-presidente de Marketing do clube, Jorge Avancini, pontuou a relevância de campanhas desse tipo pensando no momento sanitário vivido pelo país e também já projetando a possibilidade iminente da volta do público aos estádios:
- Nosso objetivo é incentivarmos que cada vez mais colorados se vacinem. Pois, também, é uma segurança que teremos para quando o público retornar ao estádio. Estamos nos preparando para isso, tomando todos os cuidados possíveis, tanto que, desde a última semana, nosso site está recebendo o cadastro das carteiras digitais de vacinação. A vacina é essencial para que a torcida possa voltar a frequentar o Beira-Rio de forma segura e consciente.
- Acreditamos que a nossa campanha de associação vinculada à vacinação pode gerar um interesse maior entre os torcedores, pois mesmo que agora não estejamos recebendo a torcida na nossa casa por conta da pandemia, esse momento vai passar. E a vacinação completa da população poderá tornar o retorno viável mais rapidamente - acrescentou o dirigente.

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