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Camisas do Fluminense utilizadas no Fla-Flu vão à leilão; dinheiro será utilizado no CT

Maior lance até o momento foi dado na camisa usada por John Kennedy, autor de dois gols contra o Flamengo; leilão dura três semanas...

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 14:43
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
As camisas do Fluminense utilizadas na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, no sábado, no Maracanã, estão em leilão na plataforma online MatchWornShirt. Os fundos arrecadados pelo Tricolor serão destinadas a obras de melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. O leilão foi aberto no início da partida e as ofertas poderão ser feitas durante três semanas. O torcedor pode dar o lance através deste site. Até o momento, a camisa do Flu com maior lance é a do nome do clássico, o atacante John Kennedy. O autor dos dois gols estava com o lance em 214 euros (R$ 1.408) até o início da tarde deste domingo. David Braz e Marcos Felipe vem em seguida, com 139 euros cada (R$ 914).
Veja a tabela do Brasileirão
​Antes do envio, cada camisa será desinfectada com tratamento de luz UV-C, mantendo todos os elementos que a peça tenha adquirido durante o jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todas as bactérias, tornando o processo completamente seguro contra Covid-19.
No somatório das ofertas, o Fluminense já passa dos 2.298 euros. Todos os atletas envolvidos na partida estão com as camisas em leilão.

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