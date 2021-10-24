Camisas do Fluminense utilizadas no Fla-Flu vão à leilão; dinheiro será utilizado no CT

As camisas do Fluminense utilizadas na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, no sábado, no Maracanã, estão em leilão na plataforma online MatchWornShirt. Os fundos arrecadados pelo Tricolor serão destinadas a obras de melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. O leilão foi aberto no início da partida e as ofertas poderão ser feitas durante três semanas. O torcedor pode dar o lance através deste site. Até o momento, a camisa do Flu com maior lance é a do nome do clássico, o atacante John Kennedy. O autor dos dois gols estava com o lance em 214 euros (R$ 1.408) até o início da tarde deste domingo. David Braz e Marcos Felipe vem em seguida, com 139 euros cada (R$ 914).