Camavinga deve deixar o Rennes na próxima janela de transferências

Camavinga está cada vez mais próximo de deixar o Rennes. Segundo informações do "The Athletic”, o meio-campista de 18 anos não renovará seu contrato, que termina em 2022. A expectativa é de que o jogador saia do clube na próxima janela de transferências para não se mudar sem custos no próximo ano.O atleta teve grande destaque na temporada 2019/2020 em que o Rennes terminou o Campeonato Francês na 3ª colocação e chegou à sua primeira Champions League na história. O bom desempenho do jogador lhe rendeu convocações para a seleção francesa e gerou o interesse do Real Madrid.