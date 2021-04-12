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futebol

Camavinga deve deixar o Rennes na próxima janela de transferências

Apesar de temporada abaixo da média da jovem promessa francesa, interesse do Real Madrid segue intacto. Jogador não vai renovar seu contrato com clube atual...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 10:38

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 10:38
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Camavinga está cada vez mais próximo de deixar o Rennes. Segundo informações do "The Athletic”, o meio-campista de 18 anos não renovará seu contrato, que termina em 2022. A expectativa é de que o jogador saia do clube na próxima janela de transferências para não se mudar sem custos no próximo ano.O atleta teve grande destaque na temporada 2019/2020 em que o Rennes terminou o Campeonato Francês na 3ª colocação e chegou à sua primeira Champions League na história. O bom desempenho do jogador lhe rendeu convocações para a seleção francesa e gerou o interesse do Real Madrid.
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Camavinga não está tendo uma boa temporada desde que o Rennes se desfez de peças importantes da última época. No entanto, a imprensa espanhola destaca que o interesse da equipe merengue segue intacto e que não faltarão propostas pela promessa no próximo mercado de verão europeu.

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