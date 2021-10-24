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Camacho vai desfalcar o Santos contra o Fluminense

Volante recebeu o terceiro amarelo na partida contra o América-MG. Além disso, ele sentiu um desconforto muscular e será reavaliado pelo departamento médico do clube...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 15:35

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 15:35

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Camacho vai desfalcar o Santos na partida da próxima quarta-feira diante do Fluminense, na Vila Belmiro, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste sábado diante do América-MG, por reclamação, no segundo tempo, muito depois de ter sido substituído pelo técnico Fabio Carille.
Camacho ainda pode ficar fora de outros jogos do Peixe. Ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico no início da semana.Sem Camacho, o técnico Fabio Carille tem a opção de utilizar Vinícius Balieiro na partida contra o Fluminense. Em recuperação, o volante Jobson também deve seguir fora da equipe.
Expulso contra o Fluminense, o meia Jean Mota também está fora do jogo contra o Fluminense.

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