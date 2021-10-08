Camacho sente câimbras e vira dúvida para jogo contra o Grêmio

Substituído na partida contra o São Paulo, nesta quinta, pelo Campeonato Brasileiro, o volante Camacho ainda não tem presença garantida contra o Grêmio, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marcará o retorno da torcida à Vila Belmiro.Segundo a assessoria de imprensa do Santos, o jogador sentiu câimbras na panturrilha direita no clássico, foi reavaliado nesta sexta-feira (8) e já apresentou melhora significativa, não sendo necessária a realização de exames. Apesar disso, Camacho seguirá em tratamento e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Peixe.Nesta sexta, os titulares se reapresentaram no CT Rei Pelé, mas fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo. O técnico Carille deve definir neste sábado a equipe titular para partida contra o time Gaúcho, no domingo.