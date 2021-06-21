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futebol

Camacho é apresentado e vê "oportunidade da vida" no Santos

Volante já atuou em duas partidas, mas só foi apresentado nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 18:26

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 18:26

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Apesar de já ter atuado em duas partidas, o volante Camacho foi apresentado pelo Santos apenas na tarde desta segunda-feira. O jogador, de 31 anos e um dos destaques do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo no clássico deste domingo, acredita que tem uma das principais oportunidades da sua carreira no Peixe.- Futebol é tudo muito rápido. Fizemos os exames correndo para dar tempo de estar à disposição para o jogo contra o Fluminense. Estou feliz, fui muito bem recebido e estou à vontade. O Santos tem o DNA ofensivo e tenho a esperança de fazer um ano bom e jogar melhor do que estava jogando. Estou levando essa oportunidade como a oportunidade da minha vida e vou tentar fazer o máximo - afirmou o jogador.
Camacho foi contratado por um pedido do técnico Fernando Diniz, que o conhecia dos tempos de Audax e indicou sua contratação para o Athletico-PR. O jogador falou sobre a relação com o técnico.- A minha situação com ele foi desde 2014, amadureci como homem, como jogador e me sinto bem jogando nessa formação. Espero que dê certo mais uma vez - afirmou o jogador.

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