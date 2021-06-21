Camacho é apresentado e vê "oportunidade da vida" no Santos

Apesar de já ter atuado em duas partidas, o volante Camacho foi apresentado pelo Santos apenas na tarde desta segunda-feira. O jogador, de 31 anos e um dos destaques do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo no clássico deste domingo, acredita que tem uma das principais oportunidades da sua carreira no Peixe.- Futebol é tudo muito rápido. Fizemos os exames correndo para dar tempo de estar à disposição para o jogo contra o Fluminense. Estou feliz, fui muito bem recebido e estou à vontade. O Santos tem o DNA ofensivo e tenho a esperança de fazer um ano bom e jogar melhor do que estava jogando. Estou levando essa oportunidade como a oportunidade da minha vida e vou tentar fazer o máximo - afirmou o jogador.