Camacho comemora início no Santos: 'Vim aqui para ajudar'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A atuação de Guilherme Camacho na vitória santista por 1 a 0 no jogo de ida contra o Independiente, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, rendeu novos elogios ao jogador chegou do Corinthians pouco tempo atrás.Com a titularidade, ocupando a vaga do volante Alison, que passou recentemente por uma lesão e estava suspenso para o jogo contra os argentinos, o jogador embalou uma sequência como titular.

- Eu vim aqui para ajudar independente de jogar ou não. Estou pronto para jogar, cada vez mais à vontade. Fui muito bem recebido por todos, pela diretoria, comissão e jogadores. Se precisar dar esporro vou dar, se precisar comemorar eu vou. Estamos juntos em todos os momentos - comentou Camacho.Logo quando chegou ao Santos, o volante recebeu diversos elogios do técnico Fernando Diniz, velho conhecido do jogador. Ambos trabalharam juntos no Athletico-PR, Audax e Guaratinguetá.