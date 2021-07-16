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Camacho comemora início no Santos: 'Vim aqui para ajudar'

Volante teve mais uma boa atuação na vitória do Peixe sobre o Independiente nesta quinta...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 09:36
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A atuação de Guilherme Camacho na vitória santista por 1 a 0 no jogo de ida contra o Independiente, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, rendeu novos elogios ao jogador chegou do Corinthians pouco tempo atrás.Com a titularidade, ocupando a vaga do volante Alison, que passou recentemente por uma lesão e estava suspenso para o jogo contra os argentinos, o jogador embalou uma sequência como titular.
- Eu vim aqui para ajudar independente de jogar ou não. Estou pronto para jogar, cada vez mais à vontade. Fui muito bem recebido por todos, pela diretoria, comissão e jogadores. Se precisar dar esporro vou dar, se precisar comemorar eu vou. Estamos juntos em todos os momentos - comentou Camacho.Logo quando chegou ao Santos, o volante recebeu diversos elogios do técnico Fernando Diniz, velho conhecido do jogador. Ambos trabalharam juntos no Athletico-PR, Audax e Guaratinguetá.
- É uma peça que ajuda o Santos, um jogador importante. É muito técnico, comprometido, tem excelente caráter e fez boa estreia - disse o treinador. - O Santos fez uma grande contratação. Não sabemos se vai brilhar, mas indiquei com tranquilidade. É um grande jogador e grande homem - disse.

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