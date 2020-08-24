Calegari surge como uma boa opção para a lateral-direita do Fluminense

Crédito: Calegari fez uma ótima partida na vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR e é uma das opções para a latera-direita Tricolor (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Desde a saída de Gilberto para o Benfica no início do mês, Igor Julião tem sido o titular da lateral-direita do Fluminense. Porém, após optar por rodar a equipe, Odair Hellmann escalou o jovem Lucas Calegari, que teve uma atuação segura na vitória contra o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e surge como uma boa opção para o Tricolor. No jogo, ele fez sete desarmes, líder da equipe neste quesito.

A tendência natural é que Igor Julião volte a ser titular da posição contra o Figueirense, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, terça, no Maracanã, às 21h30. Contudo, o jovem aparece pronto para disputar uma vaga no time e deve ter mais oportunidades, já que o treinador pretende fazer constantes mudanças na equipe por causa do calendário e diz confiar no grupo como um todo.

Em dezembro de 2019, Calegari, de 18 anos, estendeu o contrato com o Fluminense até fevereiro de 2025. A multa rescisória desse novo acordo é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões). Ele disputou a Copa São Paulo de futebol Júnior em 2020 e integrou o projeto Sub-23 do Tricolor, até participar dos dois amistosos contra o Botafogo, em julho. Promessa da base, o lateral, que é natural de Cuiabá, capital do Mato Grosso, está no clube desde os 12 anos, quando olheiros do Fluminense o observaram em um campeonato em Rancharia, interior de São Paulo, com o time Uirapuru. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, ele já tem cinco títulos oficiais e passagens pelas seleções de base (sub-15).

Polivalente, o jogador pode atuar em mais de uma posição, já que foi utilizado como volante na base. Em seu jogo de estreia, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em um dos amistosos de julho, o técnico Odair Hellmann elogiou o jogador.