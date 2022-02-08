Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Calegari, Samuel Xavier ou Pineida? Com novo esquema, disputa pela ala direita pode reaquecer no Fluminense
futebol

Calegari, Samuel Xavier ou Pineida? Com novo esquema, disputa pela ala direita pode reaquecer no Fluminense

Xavier tem sido o titular com Abel, mas Calegari entrou no segundo tempo do clássico para dar mais dinamismo na frente; equatoriano vem sendo testado...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 06:00
O Fluminense contratou reforços para todos os setores do time ao longo da última janela de transferências. Nos oito nomes que chegaram, o gol, a zaga, a lateral-esquerda, o setor de meio-campo e do ataque tiveram novidades. Entretanto, o lado direito foi o que menos recebeu atenção. Apesar de Mario Pineida também atuar por ali, o ex-Barcelona de Guayaquil (EQU) tem sido utilizado na esquerda, onde jogou nos últimos anos. Assim, a missão seguiu nas mãos de Samuel Xavier e Calegari.O titular absoluto tem sido Samuel Xavier, que também terminou a última temporada iniciando as partidas. No estilo de jogo com três zagueiros, porém, o lateral demonstra certa dificuldade em ser menos burocrático, como pede o sistema. No clássico com o Flamengo, vencido pelo Tricolor por 1 a 0, o jogador foi substituído no intervalo e teve sete passes certos e um errado. Deu um desarme, um cruzamento e um lançamento certos, além de perder duas vezes a posse de bola.
Observando friamente os números, não foi um clássico "errado" do jogador, mas faltou uma característica que Calegari mostrou logo nos primeiros minutos em campo: arriscar mais no ataque como um ala. O jovem chegou até a aparecer pela esquerda em alguns momentos e acertou os mesmos sete passes, mas ficou em campo apenas por 35 minutos. Em lance com Vitinho, no qual afirmou ter sido agredido, o cria de Xerém acabou expulso junto ao jogador do Flamengo.O presidente Mário Bittencourt já foi questionado em outras oportunidades sobre a falta de um reforço para o setor e argumentou que Pineida joga também por ali. O equatoriano, inclusive, afirmou na entrevista coletiva de apresentação que jogaria na direita a pedido do técnico Abel Braga. Ele atuou pelo lado esquerdo ao longo dos seis anos que esteve no Barcelona de Guayaquil (EQU) e também pela seleção equatoriana. Assim, ele iniciou a partida contra o Audax na esquerda e com Calegari na direita, enquanto na estreia diante do Bangu entou na vaga de Samuel Xavier.
No entanto, é importante ressaltar que o lateral se machucou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Audax, dando lugar a Cristiano. Ele nem foi relacionado para o Fla-Flu, o que fez com que Marlon aparecesse na lista pela primeira vez. Abel Braga já admitiu que o jogador ex-Criciúma vem ficando fora das relações pois ele precisa testar e conhecer os reforços.
- Eu pedi a contratação do Marlon depois dos jogos contra o Criciúma. É um jogador que eu gosto bastante. O clube contratou dois laterais, ainda tem ele e o Danilo. Estamos analisando com calma para que a gente não fique com jogadores sem oportunidade. É um atleta que confiamos. Vamos esperar o momento. Não conhecia o Pineida, conheci pelos jogos da Libertadores contra Fluminense e Flamengo. O Cristiano vi 15 minutos contra o Real Madrid, nem sabia que tinha passado pelo futebol carioca. Ele comentou comigo que agora está vendo o peso da camisa. Isso tudo vai criando amadurecimento - disse.
Agora, caberá a Abel Braga a decisão de quem merece ficar no time titular do Fluminense. Calegari está fora do clássico com o Botafogo, nesta quinta-feira, às 20h, para cumprir suspensão. Pineida se recupera do desconforto no músculo posterior da coxa direita. Caberá a Samuel Xavier entrar de vez na proposta do novo sistema para convencer. O Flu é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com nove pontos.
Crédito: Calegari,SamuelXavierePineidadisputamvaganalateraldireitadoFluminense(MontagemLance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados