Calegari, Samuel Xavier ou Pineida? Com novo esquema, disputa pela ala direita pode reaquecer no Fluminense

O Fluminense contratou reforços para todos os setores do time ao longo da última janela de transferências. Nos oito nomes que chegaram, o gol, a zaga, a lateral-esquerda, o setor de meio-campo e do ataque tiveram novidades. Entretanto, o lado direito foi o que menos recebeu atenção. Apesar de Mario Pineida também atuar por ali, o ex-Barcelona de Guayaquil (EQU) tem sido utilizado na esquerda, onde jogou nos últimos anos. Assim, a missão seguiu nas mãos de Samuel Xavier e Calegari.O titular absoluto tem sido Samuel Xavier, que também terminou a última temporada iniciando as partidas. No estilo de jogo com três zagueiros, porém, o lateral demonstra certa dificuldade em ser menos burocrático, como pede o sistema. No clássico com o Flamengo, vencido pelo Tricolor por 1 a 0, o jogador foi substituído no intervalo e teve sete passes certos e um errado. Deu um desarme, um cruzamento e um lançamento certos, além de perder duas vezes a posse de bola.

Observando friamente os números, não foi um clássico "errado" do jogador, mas faltou uma característica que Calegari mostrou logo nos primeiros minutos em campo: arriscar mais no ataque como um ala. O jovem chegou até a aparecer pela esquerda em alguns momentos e acertou os mesmos sete passes, mas ficou em campo apenas por 35 minutos. Em lance com Vitinho, no qual afirmou ter sido agredido, o cria de Xerém acabou expulso junto ao jogador do Flamengo.O presidente Mário Bittencourt já foi questionado em outras oportunidades sobre a falta de um reforço para o setor e argumentou que Pineida joga também por ali. O equatoriano, inclusive, afirmou na entrevista coletiva de apresentação que jogaria na direita a pedido do técnico Abel Braga. Ele atuou pelo lado esquerdo ao longo dos seis anos que esteve no Barcelona de Guayaquil (EQU) e também pela seleção equatoriana. Assim, ele iniciou a partida contra o Audax na esquerda e com Calegari na direita, enquanto na estreia diante do Bangu entou na vaga de Samuel Xavier.

No entanto, é importante ressaltar que o lateral se machucou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Audax, dando lugar a Cristiano. Ele nem foi relacionado para o Fla-Flu, o que fez com que Marlon aparecesse na lista pela primeira vez. Abel Braga já admitiu que o jogador ex-Criciúma vem ficando fora das relações pois ele precisa testar e conhecer os reforços.

- Eu pedi a contratação do Marlon depois dos jogos contra o Criciúma. É um jogador que eu gosto bastante. O clube contratou dois laterais, ainda tem ele e o Danilo. Estamos analisando com calma para que a gente não fique com jogadores sem oportunidade. É um atleta que confiamos. Vamos esperar o momento. Não conhecia o Pineida, conheci pelos jogos da Libertadores contra Fluminense e Flamengo. O Cristiano vi 15 minutos contra o Real Madrid, nem sabia que tinha passado pelo futebol carioca. Ele comentou comigo que agora está vendo o peso da camisa. Isso tudo vai criando amadurecimento - disse.

Agora, caberá a Abel Braga a decisão de quem merece ficar no time titular do Fluminense. Calegari está fora do clássico com o Botafogo, nesta quinta-feira, às 20h, para cumprir suspensão. Pineida se recupera do desconforto no músculo posterior da coxa direita. Caberá a Samuel Xavier entrar de vez na proposta do novo sistema para convencer. O Flu é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com nove pontos.