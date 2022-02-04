Calegari celebra sete anos de Fluminense, mas admite após vitória: 'Sabemos que precisamos evoluir'

O técnico Abel Braga optou por rodar o elenco na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Audax Rio, na última quinta-feira. A partida foi importante para alguns reservas mostrarem serviço, um deles o lateral-direito Calegari. Titular pela última vez em novembro, o jovem foi bem no dia em que completou sete anos vestindo a camisa tricolor.- Muito feliz por voltar a atuar e pela vitória importante que conquistamos! Sabemos que temos ainda a evoluir, pois vamos buscar coisas grande nessa temporada. Muito feliz também por ter completado no dia de ontem 7 anos nesse clube no qual me sinto honrado e privilegiado por fazer parte da instituição - escreveu o jogador.