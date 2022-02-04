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  • Calegari celebra sete anos de Fluminense, mas admite após vitória: 'Sabemos que precisamos evoluir'
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Calegari celebra sete anos de Fluminense, mas admite após vitória: 'Sabemos que precisamos evoluir'

Jovem foi bem no confronto contra o Audax Rio, na última quinta-feira; lateral é criado nas categorias de base de Xerém...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:59
O técnico Abel Braga optou por rodar o elenco na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Audax Rio, na última quinta-feira. A partida foi importante para alguns reservas mostrarem serviço, um deles o lateral-direito Calegari. Titular pela última vez em novembro, o jovem foi bem no dia em que completou sete anos vestindo a camisa tricolor.- Muito feliz por voltar a atuar e pela vitória importante que conquistamos! Sabemos que temos ainda a evoluir, pois vamos buscar coisas grande nessa temporada. Muito feliz também por ter completado no dia de ontem 7 anos nesse clube no qual me sinto honrado e privilegiado por fazer parte da instituição - escreveu o jogador.
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- Obrigado Fluminense pelo acolhimento e pela rica oportunidade de estar aqui fazendo de alguma maneira parte disso tudo. E também aos torcedores que durante todo esse tempo sempre me apoiaram e me incentivaram em busca do melhor. Seguimos juntos e buscando grandes conquistas nesse ano - completou.
Na última temporada, Calegari acabou perdendo a titularidade para Samuel Xavier e entrou apenas em poucas oportunidades. Foram 29 partidas, 25 como titular, mas com pouca sequência. O último jogo que ele começou foi diante do Internacional, em 24 de novembro.
Crédito: CalegarifoititulardoFluminensenavitóriasobreoAudaxRio(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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