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futebol

Caldense x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Na estreia das equipes pela Copa do Brasil, jogo único define uma vaga na próxima fase. Cruz-Maltino pode ter a estreia de Zeca, enquanto a Caldense está invicta na temporada...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 21:49

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 21:49
Crédito: Vasco busca a primeira vitória na temporada (Rafael Ribeiro/Vasco
A Copa do Brasil está de volta para o Vasco! A competição chega recheada de emoção e com um duelo decisivo nesta quinta, às 17h30, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. A Caldense (MG), invicta na temporada até o momento, recebe o Cruz-Maltino, que pode garantir a vaga até mesmo com um empate. Quem ficar com a classificação para a segunda fase encara o vencedor do confronto entre Nova Mutum ou Tombense.
> Confira a tabela da Copa do Brasil Pelo lado cruz-maltino, quatro novidades viajaram com a equipe para Minas Gerais: o zagueiro Leandro Castan, que está recuperado de lesão; o argentino Germán Cano, que também volta de lesão; Léo Matos, recuperado da Covid-19 e Zeca, que poderá estrear.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Os donos da casa seguem invictos na temporada 2021. Pelo Campeonato Mineiro, a equipe de Poços de Caldas (MG) empatou dois jogos e venceu Cruzeiro e América-MG. Para a partida desta quinta, o técnico Marcus Grippi deve contar com a equipe principal, que está em terceiro lugar no Estadual.FICHA TÉCNICACALDENSE X VASCO
Data/Hora: 18/02/2021, às 17h30Local: Estádio Ronaldão - Poços de Caldas, (MG)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde ver: Sportv, Facebook e tempo real do LANCE!
CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Guilherme Martins e Rafael Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva, Bruno Oliveira e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo.
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão; Cayo Tenório (Zeca ou Léo Matos), Ernando, Ricardo Graça e MT (Zeca); Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Laranjeira (Cano) e Talles Magno.
PALPITESNa redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam na classificação do Vasco, enquanto 20% apostam na Caldense.

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