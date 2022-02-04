Caldense x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Caldense e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 5 de fevereiro, às 16h30, no Ronaldão, em Poços Caldas, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Veterana e Raposa estão com a mesma pontuação(6 pontos), mas o time do interior está atrás da equipe celeste. O Cruzeiro é o quarto colocado, enquanto a Caldense está na quinta posição. Os dois times tentam se recuperar na competição. O Cruzeiro perdeu o clássico para o América-MG por 2 a 0. Já a Veterana caiu para a Tombense em casa, também por 2 a 0. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CALDENSE X CRUZEIRO Data: 5 de fevereiro de 2022Horário: 16h30(de Brasília)Local: Ronaldão, Poços de Caldas (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Celso Luiz da Silva e Fernada Nandrea Gomes AntunesOnde assistir: Globo e Premiere Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CALDENSE (Técnico: Gian Rodrigues)Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Lula e Jonathan Costa e Michael; Guilherme Borges (Paulo Vitor, aos 30’-1ºT), Ikaro (Igor Pimenta, aos 26’-2ºT), Alemão, Neto Costa; João Diogo e Douglas Eskilo (Pedro Gabriel, aos 26’-2ºT)Desfalques: nenhumCruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)Rafael Cabral; Gabriel Dias, Mateus Silva, Sidnei e Rafael Santos; Lucas Ventura, Filipe Machado e Marco Antônio (João Paulo), Bruno José, Vitor Leque (Waguininho) e Edu (Thiago) Desfalques: Rômulo (Covid-19), Willian Oliveira (Covid-19)