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futebol

Caiu! Gustavo Florentín deixa o comando do Sport

Treinador não resistiu a mais um resultado negativo e deixou o comando do Leão nesta quinta-feira...

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:46
Após a queda na Copa do Brasil, a diretoria do Sport optou pela saída do técnico Gustavo Florentín, que estava muito pressionado nos bastidores.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Sem os resultados ideais neste começo de temporada, treinador e diretoria haviam se encontrado na semana passada para analisar o trabalho.
O próprio Florentín reconheceu que houve cobrança na conversa e esperava por um retorno do time dentro das quatro linhas.
Porém, mesmo com todo o trabalho dentro do Leão, a falta de resultados pesou e a queda para o Altos-PI deixou o clima insustentável.
Além da parte esportiva, a eliminação na Copa do Brasil prejudicou a arrecadação do Sport, já que o torneio nacional costuma pagar muito.
Crédito: TécnicoparaguaiodeixouocomandodoLeão(AndersonStevens/Sport

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