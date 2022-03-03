Caiu! Gustavo Florentín deixa o comando do Sport

Após a queda na Copa do Brasil, a diretoria do Sport optou pela saída do técnico Gustavo Florentín, que estava muito pressionado nos bastidores.

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Sem os resultados ideais neste começo de temporada, treinador e diretoria haviam se encontrado na semana passada para analisar o trabalho.

O próprio Florentín reconheceu que houve cobrança na conversa e esperava por um retorno do time dentro das quatro linhas.

Porém, mesmo com todo o trabalho dentro do Leão, a falta de resultados pesou e a queda para o Altos-PI deixou o clima insustentável.

Além da parte esportiva, a eliminação na Copa do Brasil prejudicou a arrecadação do Sport, já que o torneio nacional costuma pagar muito.