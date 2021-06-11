Caíque França passa por cirurgia e desfalca o Corinthians por um mês

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, o terceiro goleiro do Corinthians, Caíque França, foi submetido a uma cirurgia na hérnia inguinal. O procedimento foi bem sucedido e o clube já divulgou nota oficial esclarecendo o tema e explicando a operação. A previsão de retorno do atleta aos treinamentos é de cerca de um mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A cirurgia de reparo de hérnia inguinal bilateral foi realizada pelo Dr. Mario Gimenez, no Hospital São Luiz (Unidade Morumbi). Após o procedimento, o arqueiro postou uma foto em seus stories do Instagram já no quarto.

Caíque estava emprestado ao Oeste até o término do Brasileirão da Série B de 2020 e retornou ao Timão para integrar o elenco profissional após a saída de Walter para o Cuiabá. Inicialmente, ele seria o reserva imediato de Cássio, mas Matheus Donelli acabou ganhando espaço e se tornou o segundo goleiro.

No início deste ano, Lucas Piton passou pelo mesmo procedimento e levou cerca de um mês para se recuperar, que é o tempo previsto para esse tipo de cirurgia. Sem o arqueiro, que completou 26 anos recentemente, o Corinthians conta com Matheus Donelli, Guilherme e Alan, do sub-20, para a função.