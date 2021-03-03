Caíque França e Matheus Donelli disputam vaga no gol do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Sem Cássio, diagnosticado com coronavírus, e Walter, que se transferiu para o Cuiabá, o Corinthians terá Caíque França ou Matheus Donelli no gol no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Paulistão 2021 e simule os próximos jogosCaíque França retornou nesta temporada ao clube após ter atuado emprestado pelo Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe acabou rebaixada, mas o goleiro conseguiu ter boas atuações durante a competição.

Aos 25 anos, Caíque França é cria da base do Corinthians. Ele atuou pela primeiro vez pelo profissional em 2016. Ao todo, soma 15 partidas pelo clube, com nove gols sofridos.

Matheus Donelli, por sua vez, tem apenas 18 anos e pode receber sua primeira chance de atuar pelo profissional do Corinthians. O jovem se destacou nas categorias de base, acumula convocações pela seleção brasileiro e foi campeão da Copa do Mundo Sub-17 em 2019.

Em janeiro, Donelli homenageou Cássio ao postar duas fotos ao lado do goleiro titular. Na primeira, ainda bastante garoto, "tietando" o ídolo. Na segunda, os dois se abraçando no vestiário antes de uma partida. "Começo de um sonho, deu tudo certo", escreveu o jovem.