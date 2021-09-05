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Caio Paulista volta a treinar e pode participar do próximo jogo; Gabriel Teixeira segue em transição

Fluminense deve contar com a presença do camisa 70 no jogo contra a Chapecoense; Gabriel Teixeira também participou de treino no último sábado...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 14:42

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 14:42
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Buscando a recuperação no Brasileiro, o Fluminense pode ter o retorno de Caio Paulista para o confronto contra a Chapecoense. Desfalque no time desde o jogo contra o Palmeiras, o atacante realizou treinamento sem restrições no último sábado. Gabriel Teixeira, também lesionado, participou do treino mas ainda está em transição. Após 11 jogos sem o atacante, o Tricolor tem a possibilidade de voltar a contar com o jogador a partir de terça-feira. O retorno de Caio Paulista era aguardado na última rodada, contra o Juventude, o que não ocorreu devido à gravidade da lesão muscular na coxa direita. O camisa 70 tem quatro gols e duas assistências pelo Fluminense neste ano.Do outro lado do ataque, Gabriel Teixeira também desfalcou o elenco nos últimos dois jogos. O ponta esquerda lesionou a coxa esquerda na partida contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e desde então só participou do Fluminense e Atlético-MG pelo Brasileiro, como reserva. O jogador também participou do treino, mas ainda não deve atuar na próxima rodada.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCaio Paulista e Gabriel Teixeira foram escalados na maior parte desta temporada, no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Com a mudança de técnico, a volta dos titulares e a chegada de Jhon Arias, o setor ofensivo deve passar por mudanças nos próximos jogos.

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