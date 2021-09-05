Caio Paulista volta a treinar e pode participar do próximo jogo; Gabriel Teixeira segue em transição

Buscando a recuperação no Brasileiro, o Fluminense pode ter o retorno de Caio Paulista para o confronto contra a Chapecoense. Desfalque no time desde o jogo contra o Palmeiras, o atacante realizou treinamento sem restrições no último sábado. Gabriel Teixeira, também lesionado, participou do treino mas ainda está em transição. Após 11 jogos sem o atacante, o Tricolor tem a possibilidade de voltar a contar com o jogador a partir de terça-feira. O retorno de Caio Paulista era aguardado na última rodada, contra o Juventude, o que não ocorreu devido à gravidade da lesão muscular na coxa direita. O camisa 70 tem quatro gols e duas assistências pelo Fluminense neste ano.Do outro lado do ataque, Gabriel Teixeira também desfalcou o elenco nos últimos dois jogos. O ponta esquerda lesionou a coxa esquerda na partida contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e desde então só participou do Fluminense e Atlético-MG pelo Brasileiro, como reserva. O jogador também participou do treino, mas ainda não deve atuar na próxima rodada.