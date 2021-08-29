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Caio Paulista volta a sentir dores e desfalca o Fluminense na partida contra o Bahia

Com uma lesão grave na coxa direita, atacante chegou a voltar aos treinos na semana passada. Contudo, problema regrediu e ele foi vetado da partida desta segunda-feira (30)...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 09:47
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Ainda não será nesta segunda-feira (30) que o Fluminense contará com o retorno de Caio Paulista. Com uma lesão de grau três em sua coxa direita, o atacante continuará fora do confronto com o Bahia, que acontecerá às 19h no Maracanã, em jogo válido pela décima-oitava rodada do Brasileirão. Será sua décima partida longe de campo.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e os resultados da rodadaCom lesão considerada grave e prevista para recuperação em um mês, sua lesão aconteceu em 24 de julho, quando o Tricolor das Laranjeiras amargou a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. O atacante voltou aos treinos no último dia 21 mas, devido a dores, regrediu em seu tratamento e ficou alguns dias sem ir ao gramado.
Desde a saída de Caio Paulista, o Fluminense só obteve duas vitórias, contra Criciúma e Cerro Porteño. Além disto, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e já completa seis partidas sem saber o que é vitória.
O camisa 70 atuou em 25 partidas e balançou as redes quatro vezes com a camisa do Fluminense até o momento. Essa é sua segunda lesão na temporada.
> O aplicativo de resultados do LANCE! já está disponível na versão iOS
A necessidade da vitória se tornou ainda maior para o Fluminense, uma vez que clubes da parte de baixo da classificação tropeçaram neste início de rodada.

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