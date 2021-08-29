Caio Paulista volta a sentir dores e desfalca o Fluminense na partida contra o Bahia

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ainda não será nesta segunda-feira (30) que o Fluminense contará com o retorno de Caio Paulista. Com uma lesão de grau três em sua coxa direita, o atacante continuará fora do confronto com o Bahia, que acontecerá às 19h no Maracanã, em jogo válido pela décima-oitava rodada do Brasileirão. Será sua décima partida longe de campo.

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e os resultados da rodadaCom lesão considerada grave e prevista para recuperação em um mês, sua lesão aconteceu em 24 de julho, quando o Tricolor das Laranjeiras amargou a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. O atacante voltou aos treinos no último dia 21 mas, devido a dores, regrediu em seu tratamento e ficou alguns dias sem ir ao gramado.

Desde a saída de Caio Paulista, o Fluminense só obteve duas vitórias, contra Criciúma e Cerro Porteño. Além disto, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e já completa seis partidas sem saber o que é vitória.

O camisa 70 atuou em 25 partidas e balançou as redes quatro vezes com a camisa do Fluminense até o momento. Essa é sua segunda lesão na temporada.

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