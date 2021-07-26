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Caio Paulista faz exame, tem lesão no músculo adutor da coxa direita e vai desfalcar o Fluminense

Jogador precisou ser substituído na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 19:21

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:21

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Após retornar ao Rio de Janeiro para realizar exames de imagem, o atacante Caio Paulista teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita detectada nesta segunda-feira. O jogador sentiu um desconforto ao tentar dominar uma bola na derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
Caio precisou ser substituído logo nos primeiros minutos do segundo tempo, dando lugar a Luiz Henrique. No domingo, ele retornou ao Rio, enquanto o restante da equipe ficou em São Paulo para embarcar rumo a Criciúma em seguida. Assim, ele fica fora da partida de ida, nesta terça-feira, às 19h15, pelas oitavas da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Flu também tem a volta no sábado e a Libertadores.
Para compensar a ausência do atacante, Matheus Martins foi relacionado para o confronto da Copa do Brasil. Ele se soma a Nino, na Seleção olímpica, e Cazares, que já atuou na competição pelo Corinthians, como desfalque.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
O Fluminense enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, fora de casa, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O duelo será às 19h15, em Santa Catarina. Os cariocas decidem em casa, no sábado, dia 31. Na outra terça, 3, o time de Roger Machado encara o Cerro Porteño no jogo de volta das oitavas da Libertadores.

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