Caio Paulista faz exame, tem lesão no músculo adutor da coxa direita e vai desfalcar o Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Após retornar ao Rio de Janeiro para realizar exames de imagem, o atacante Caio Paulista teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita detectada nesta segunda-feira. O jogador sentiu um desconforto ao tentar dominar uma bola na derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Palmeiras, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

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Caio precisou ser substituído logo nos primeiros minutos do segundo tempo, dando lugar a Luiz Henrique. No domingo, ele retornou ao Rio, enquanto o restante da equipe ficou em São Paulo para embarcar rumo a Criciúma em seguida. Assim, ele fica fora da partida de ida, nesta terça-feira, às 19h15, pelas oitavas da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Flu também tem a volta no sábado e a Libertadores.

Para compensar a ausência do atacante, Matheus Martins foi relacionado para o confronto da Copa do Brasil. Ele se soma a Nino, na Seleção olímpica, e Cazares, que já atuou na competição pelo Corinthians, como desfalque.

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