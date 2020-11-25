Caio Paulista elogia estilo de Odair e minimiza críticas no Fluminense

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Firme na briga por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem tido que lidar com uma série de desfalques. Quando a equipe zera o departamento médico, logo aparece um novo machucado para dar dor de cabeça ao técnico Odair Hellmann. Além disso, o grupo tem sofrido com alguns casos de Covid-19 que só aumentam a lista de problemas. Com isso, alguns jogadores tem recebido cada vez mais oportunidades. É o caso de Caio Paulista, autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio, na última rodada. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o atacante elogiou o treinador e exaltou as chances.

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- É muito importante sempre ter oportunidade. Estamos trabalhando todos os dias no ataque. Tivemos grandes perdas por lesão e por Covid-19, o treinador está escolhendo as melhores opções e procurando dar chances a todos. O Odair é muito bacana. Ele se impõe bastante e é muito claro com as ideias que tem. Sempre nos treinos e na parte física ele especifica bem o que quer, a forma como o jogador vai se movimentar, como o time tem que se portar dentro de campo. É muito claro, não deixa dúvidas - disse o jogador, antes de explicar em qual parte do campo se sente mais à vontade:

- Me sinto melhor pelo lado direito, cortando para dentro para ter o ângulo do gol - afirmou.Caio teve passagem pelas categorias de base do Fluminense, mas acabou dispensado. Por isso, ele se profissionalizou no Avaí e, mesmo com outras propostas, decidiu retornar ao Tricolor neste ano. O jogador comemorou o momento com dois gols marcados, contra Atlético-MG e Internacional, nas 21 partidas disputadas até aqui e minimizou as críticas recebidas.

- Está sendo uma temporada interessante. pude fazer meus primeiros gols com a camisa do Fluminense. Vim para cá porque é um time que eu me identifico muito, me sinto em casa desde a época de Xerém. Tive lesões no começo da temporada, mas procuro evoluir sempre nos treinos e nos jogos e vou continuar dando meu melhor sempre que entrar em campo. Críticas sempre vão existir no futebol. Tem pessoas aqui dentro nos dando suporte, sempre deixando nossa mente focada mais no desempenho. Tenho que trabalhar para buscar minha evolução, meu melhor sempre. Isso faz parte, nunca vai mudar.

Em quinto lugar na tabela, o Fluminense terá três jogos no Maracanã pela frente. Na próxima segunda-feira, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino, para quem acabou perdendo no primeiro turno. Caio Paulista projetou o duelo, às 20h, e disse não se surpreender com a posição do Flu na tabela do Campeonato Brasileiro.