Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Caio Paulista elogia estilo de Odair e minimiza críticas no Fluminense

Jogador cita ainda a identificação que tem com o clube Tricolor e projeta o confronto com o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 15:39
Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense FC
Firme na briga por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem tido que lidar com uma série de desfalques. Quando a equipe zera o departamento médico, logo aparece um novo machucado para dar dor de cabeça ao técnico Odair Hellmann. Além disso, o grupo tem sofrido com alguns casos de Covid-19 que só aumentam a lista de problemas. Com isso, alguns jogadores tem recebido cada vez mais oportunidades. É o caso de Caio Paulista, autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Internacional no Beira-Rio, na última rodada. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o atacante elogiou o treinador e exaltou as chances.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- É muito importante sempre ter oportunidade. Estamos trabalhando todos os dias no ataque. Tivemos grandes perdas por lesão e por Covid-19, o treinador está escolhendo as melhores opções e procurando dar chances a todos. O Odair é muito bacana. Ele se impõe bastante e é muito claro com as ideias que tem. Sempre nos treinos e na parte física ele especifica bem o que quer, a forma como o jogador vai se movimentar, como o time tem que se portar dentro de campo. É muito claro, não deixa dúvidas - disse o jogador, antes de explicar em qual parte do campo se sente mais à vontade:
- Me sinto melhor pelo lado direito, cortando para dentro para ter o ângulo do gol - afirmou.Caio teve passagem pelas categorias de base do Fluminense, mas acabou dispensado. Por isso, ele se profissionalizou no Avaí e, mesmo com outras propostas, decidiu retornar ao Tricolor neste ano. O jogador comemorou o momento com dois gols marcados, contra Atlético-MG e Internacional, nas 21 partidas disputadas até aqui e minimizou as críticas recebidas.
- Está sendo uma temporada interessante. pude fazer meus primeiros gols com a camisa do Fluminense. Vim para cá porque é um time que eu me identifico muito, me sinto em casa desde a época de Xerém. Tive lesões no começo da temporada, mas procuro evoluir sempre nos treinos e nos jogos e vou continuar dando meu melhor sempre que entrar em campo. Críticas sempre vão existir no futebol. Tem pessoas aqui dentro nos dando suporte, sempre deixando nossa mente focada mais no desempenho. Tenho que trabalhar para buscar minha evolução, meu melhor sempre. Isso faz parte, nunca vai mudar.
Em quinto lugar na tabela, o Fluminense terá três jogos no Maracanã pela frente. Na próxima segunda-feira, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino, para quem acabou perdendo no primeiro turno. Caio Paulista projetou o duelo, às 20h, e disse não se surpreender com a posição do Flu na tabela do Campeonato Brasileiro.
- É um jogo que vamos buscar os três pontos, como todos os outros. Tivemos alguns tropeços, mas voltamos a vencer nessa última partida e tentaremos pontuar novamente para buscar subir mais posições. Não me surpreende a posição na tabela porque é uma equipe que trabalha muito, sempre está buscando o alto nível e a melhor performance no jogo, os três pontos. Estamos buscando mais para subir na tabela - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados