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Caio Paulista destaca o que pesou para o Fluminense reagir na final do Carioca: 'Foi a raça'

Atacante, que entrou no decorrer do 1 a 1 no clássico diante do Flamengo, exaltou consistência dos tricolores na etapa final: 'Por pouco não viramos'...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 14:30

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:30

Crédito: 'Vamos trabalhar para buscar o resultado positivo no próximo jogo', disse jovem (Lucas Merçon/Fluminense
O atacante Caio Paulista destacou o poder de reação do Fluminense para arrancar o empate em 1 a 1 com o Flamengo no jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, no ultimo sábado. Em entrevista ao PPV do Carioca, o camisa 70 apontou.
> Confira como está a situação do Fluzão na Libertadores!
- Foi a raça. A gente estava bem ali atrás, bem consistente e estávamos bem na transição. Conseguimos chegar no gol do Flamengo, conseguimos empatar e partida e por pouco não viramos... - frisou. Lançado no lugar de Gabriel Teixeira, o jogador de 23 anos detalhou como a equipe vai se empenhar para garantir que o título fique nas Laranjeiras.
- Vamos trabalhar para buscar o resultado positivo no próximo jogo... - declarou.
> A estreia é logo mais! Como o Fluminense chega no Brasileirão feminino
Antes de encarar o Flamengo, contudo, o Fluminense volta suas atenções para a Copa Libertadores. Os tricolores enfrentam o Junior Barranquilla, nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

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