Caio Paulista destaca o que pesou para o Fluminense reagir na final do Carioca: 'Foi a raça'

Crédito: 'Vamos trabalhar para buscar o resultado positivo no próximo jogo', disse jovem (Lucas Merçon/Fluminense

O atacante Caio Paulista destacou o poder de reação do Fluminense para arrancar o empate em 1 a 1 com o Flamengo no jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, no ultimo sábado. Em entrevista ao PPV do Carioca, o camisa 70 apontou.

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- Foi a raça. A gente estava bem ali atrás, bem consistente e estávamos bem na transição. Conseguimos chegar no gol do Flamengo, conseguimos empatar e partida e por pouco não viramos... - frisou. Lançado no lugar de Gabriel Teixeira, o jogador de 23 anos detalhou como a equipe vai se empenhar para garantir que o título fique nas Laranjeiras.

- Vamos trabalhar para buscar o resultado positivo no próximo jogo... - declarou.

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