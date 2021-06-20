Caio Paulista comenta gol e projeta campanha no Brasileiro: ‘Vamos continuar trabalhando’

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Neste domingo, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão 2021. Autor do gol tricolor, o atacante Caio Paulista ressaltou a importância de ter marcado fora de casa e diz que o grupo continuará a buscar boas sequências.

> Confira a classificação dos times da Série A do Brasileirão- Foi um gol muito importante, [fazer] ponto fora de casa é sempre muito bom. Na sequência do campeonato, vamos continuar trabalhando para buscar resultados fora de casa e dentro de casa também - afirmou.