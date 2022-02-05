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Caio Paulista aparece em balada às vésperas do Fla-Flu e é criticado por torcedores do Fluminense

Atacante é reserva no time de Abel Braga e apareceu normalmente para treinar na manhã deste sábado, no CT Carlos Castilho...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 18:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 18:33
Reserva no Fluminense, o atacante Caio Paulista acabou ganhando a atenção dos torcedores por outro motivo fora das quatro linhas. Na madrugada deste sábado, o jogador apareceu em uma foto tirada em uma balada cheia, realizada em ambiente fechado. O atleta participou normalmente do treino desta manhã, no CT Carlos Castilho.As críticas por parte dos tricolores se deram principalmente por dois motivos: a aglomeração e o risco de contaminação por Covid-19 a poucos dias da estreia na Libertadores e por ser véspera do primeiro clássico da temporada. O Flu enfrenta o Flamengo neste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.
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A foto foi publicada por volta das quatro horas da manhã no perfil do vereador Gabriel Monteiro (PSD-RJ), ex-policial militar e youtuber, e posteriormente apagada. Desde o início da temporada, cinco jogadores do Fluminense já testaram positivo para Covid-19: Felipe Melo, Germán Cano, Luiz Henrique, Samuel Xavier e Marcos Felipe.
O Fluminense volta a entrar em campo neste domingo no clássico com o Flamengo, às 16h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca.
Crédito: CaioPaulistatreinoucomoscompanheirosnoCTdoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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