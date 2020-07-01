Caio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao Atlético

O meio-campista e lateral esquerdo Caio Henrique voltou para Madri para se reapresentar ao Atlético de Madrid. No aeroporto, o atleta que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense foi recebido pelo “As” e mostrou felicidade em estar de volta à Espanha. O jogador estava no Grêmio quando foi chamado pelo clube espanhol para retornar.
- O fato do Atlético ter me chamado é uma alegria enorme, pois tenho trabalhado muito no Brasil há dois anos. Eu tive que ter minutos, fiz um bom trabalho e para nós, que temos contrato com o clube, é uma alegria enorme quando nos chamam.
O jovem de 22 anos chega com vontade de lutar pelo seu lugar na equipe de Simeone a partir da próxima temporada.
- Tenho que treinar muito para conseguir um lugar na equipe. É uma grande alegria voltar a esta cidade e a este clube que me deu oportunidade de jogar pela equipe principal. É um momento muito especial.
Nesta quarta-feira, o brasileiro irá passar por exames de COVID-19, como medida do protocolo para os visitantes que chegam ao país. O atleta tem contrato até 2023 e cabe ao treinador argentino decidir o futuro de Caio Henrique, que interessa times da Inglaterra e Portugal. Atualmente, o Atlético de Madrid só possui Renan Lodi na lateral esquerda do elenco.E MAIS:A festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar CityReal Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença GetafeRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesCarlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival Everton E MAIS: