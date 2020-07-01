Caio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao Atlético

Crédito: Caio Henrique foi destaque no último ano com o Fluminense (FCesar/Ofotografico/Lancepress!

O meio-campista e lateral esquerdo Caio Henrique voltou para Madri para se reapresentar ao Atlético de Madrid. No aeroporto, o atleta que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense foi recebido pelo “As” e mostrou felicidade em estar de volta à Espanha. O jogador estava no Grêmio quando foi chamado pelo clube espanhol para retornar.

- O fato do Atlético ter me chamado é uma alegria enorme, pois tenho trabalhado muito no Brasil há dois anos. Eu tive que ter minutos, fiz um bom trabalho e para nós, que temos contrato com o clube, é uma alegria enorme quando nos chamam.

O jovem de 22 anos chega com vontade de lutar pelo seu lugar na equipe de Simeone a partir da próxima temporada.

- Tenho que treinar muito para conseguir um lugar na equipe. É uma grande alegria voltar a esta cidade e a este clube que me deu oportunidade de jogar pela equipe principal. É um momento muito especial.