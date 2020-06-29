Caio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável'

A goleada do Botafogo sobre a Cabofriense marcou o retorno do Alvinegro no Campeonato Carioca em grande estilo. Além disso, a partida do último domingo, no Estádio Nilton Santos, foi especial para Caio Alexandre. O jovem de 20 anos marcou o último gol da vitória por 6 a 2, seu primeiro desde que foi integrado ao time profissional.

- Primeiramente agradecer a Deus por tudo! Vou guardar esse momento maravilhoso pra sempre na minha vida, meu primeiro gol como profissional... Felicidade inexplicável e só tenho uma coisa a dizer, Deus é bom demais! Acredite nos seus sonhos e vá em frente sempre. Parabéns ao grupo pela grande vitória, seguimos - escreveu.E MAIS:Visual de Honda chama atenção e rende comentários nas redes sociaisTaça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quintaJovens da base são destaques do Botafogo no retorno do CariocaMontenegro diz que 'apenas um detalhe' separa Kalou do BotafogoRenê Weber destaca empenho do Botafogo após preparação curta E MAIS: