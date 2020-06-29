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futebol

Caio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável'

Meio-campista foi o autor do sexto gol do Botafogo sobre a Cabofriense, no retorno do Alvinegro no Campeonato Carioca e comemorou o feito nas redes sociais...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A goleada do Botafogo sobre a Cabofriense marcou o retorno do Alvinegro no Campeonato Carioca em grande estilo. Além disso, a partida do último domingo, no Estádio Nilton Santos, foi especial para Caio Alexandre. O jovem de 20 anos marcou o último gol da vitória por 6 a 2, seu primeiro desde que foi integrado ao time profissional.
Nas redes sociais, o meio-campista não escondeu a emoção de ter balançado as redes. Após a partida, Caio Alexandre comemorou o gol em uma publicação no Instagram.
- Primeiramente agradecer a Deus por tudo! Vou guardar esse momento maravilhoso pra sempre na minha vida, meu primeiro gol como profissional... Felicidade inexplicável e só tenho uma coisa a dizer, Deus é bom demais! Acredite nos seus sonhos e vá em frente sempre. Parabéns ao grupo pela grande vitória, seguimos - escreveu.E MAIS:Visual de Honda chama atenção e rende comentários nas redes sociaisTaça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quintaJovens da base são destaques do Botafogo no retorno do CariocaMontenegro diz que 'apenas um detalhe' separa Kalou do BotafogoRenê Weber destaca empenho do Botafogo após preparação curta E MAIS:

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