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Caio Alexandre tem tarde dos sonhos com a camisa do Botafogo

Volante foi um dos destaques da goleada do Glorioso sobre a Cabofriense...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:46
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A alegria estampada no rosto do jovem após o apito final confirmava a grande atuação de Caio Alexandre, volante do Botafogo. O jogador entrou em campo aos 18 minutos do 2º tempo, na vaga de Alex Santana, e foi decisivo na construção da goleada alvinegra sobre a Cabofriense por 6 a 2.
Quando pisou no gramado, o placar apontava uma vitória magra por 3 a 2. Mas o quarto gol sairia apenas 11 minutos após a sua entrada e com participação direta do jogador. Com um belo lançamento, encontrou Bruno Nazário nas costas da defesa e o meia estufou as redes. Foi a primeira assistência de Caio em nove jogos como profissional.
Mesmo atuando por cerca de apenas 30 minutos, Caio Alexandre teve tempo de trocar 31 passes, errando apenas um, e dar duas assistências para finalização, incluindo a que resultou no gol de Nazário. Defensivamente, ainda conseguiu dois desarmes.E MAIS:ATUAÇÕES: Com golaços, Botafogo atropela CabofrienseBotafogo goleia Cabofriense e mantém chances de ir às semifinaisTorcedores destacam 'orgulho' de protestos do BotafogoO que já configuraria uma grande atuação, diante de uma grande vitória, ficou ainda melhor. Aos 44 minutos, num belo chute de fora da área, o meia marcou também o seu primeiro gol com a camisa do Glorioso, fechando com chave de ouro a sua tarde no Nilton Santos.
CAIO ALEXANDRE CONTRA A CABOFRIENSE- Dados do Footstats
27 minutos em campo1 gol1 passe pra gol2 assistências pra finalização30 passes certos1 passe errado E MAIS:

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