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Caio Alexandre lamenta eliminação do Botafogo: 'Queríamos a final'

Meio-campista elogiou atuação do Botafogo, mas lamentou falta de gols em clássico contra o Fluminense; jogador afirma que foco já precisa ser a preparação para o Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 22:02

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 22:02

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo bateu na trave. O empate sem gols diante do Fluminense, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, não foi suficiente para a equipe comandada por Paulo Autuori se classificar à final da Taça Rio. Após a partida, Caio Alexandre lamentou as chances desperdiçadas.
- Infelizmente não conseguimos o resultado. Queríamos muito chegar à final. Criamos chances, o Flu tinha a vantagem do empate, em uma parte do segundo tempo eles baixaram muito a linha. Colocamos uma bola na trave, na reta final teve a bola do Navarro - afirmou.
Apesar da eliminação, o meio-campista avaliou a atuação do Glorioso como positiva. Caio Alexandre já coloca o foco do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que deve iniciar em 9 de agosto.
- Creio que o time se comportou bem taticamente, não sofremos muito, tentamos criar jogadas, mas infelizmente o resultado não veio. Agora é ter esse período de trabalho antes de começar o Brasileiro e se dedicar bastante para conquistar grandes coisas durante o ano - completou.

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