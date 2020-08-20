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Caio Alexandre explica estratégia do Botafogo: 'Espaço nas costas'

Autor do segundo gol do Alvinegro na vitória sobre o Atlético-MG, meio-campista afirmou que ordem foi buscar os jogadores de lado em velocidade...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 01:08

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 01:08

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Não foi apenas pelo gol, que selou a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que Caio Alexandre foi importante para o Alvinegro. O meio-campista entrou no intervalo da partida e foi importante para a estratégia da equipe. Após o duelo, o atleta explicou o plano de jogo do Glorioso.
- Vitória muito importante, que nos dá confiança para seguir no Brasileiro. Foi a vitória de todo o grupo, que se dedicou muito, se empenhou até o final, todo mundo se jogando em todas as bolas. Saímos bem nos contra-ataques, algo que o professor (Paulo Autuori) nos pediu. Exploramos esse espaço nas costas, tivemos boas jogadas e consegui fazer um gol nessa transição nossa para o ataque - afirmou. Com a primeira vitória conquistada no Brasileirão, o Botafogo tem um clássico pela frente: no domingo, às 11h, encara o Flamengo. Após marcar o segundo gol na temporada, Caio Alexandre afirma que o Alvinegro pode conquistar o segundo triunfo consecutivo.
- Sigo em constante evolução, tenho todo o apoio aqui do staff, quero sempre crescer. Fico feliz com meu gol e acima de tudo com a vitória. Estamos ganhando confiança e precisamos de mais vitórias. Vai ser um jogo muito difícil no domingo, mas sabemos das nossas qualidades. Vamos para cima e, se Deus quiser, conseguir sair do Maracanã com o resultado

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