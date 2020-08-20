Caio Alexandre explica estratégia do Botafogo: 'Espaço nas costas'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Não foi apenas pelo gol, que selou a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que Caio Alexandre foi importante para o Alvinegro. O meio-campista entrou no intervalo da partida e foi importante para a estratégia da equipe. Após o duelo, o atleta explicou o plano de jogo do Glorioso.

- Vitória muito importante, que nos dá confiança para seguir no Brasileiro. Foi a vitória de todo o grupo, que se dedicou muito, se empenhou até o final, todo mundo se jogando em todas as bolas. Saímos bem nos contra-ataques, algo que o professor (Paulo Autuori) nos pediu. Exploramos esse espaço nas costas, tivemos boas jogadas e consegui fazer um gol nessa transição nossa para o ataque - afirmou. Com a primeira vitória conquistada no Brasileirão, o Botafogo tem um clássico pela frente: no domingo, às 11h, encara o Flamengo. Após marcar o segundo gol na temporada, Caio Alexandre afirma que o Alvinegro pode conquistar o segundo triunfo consecutivo.