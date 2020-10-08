Caio Alexandre celebra vitória do Botafogo, mas ressalta: 'Ainda tem muito trabalho pela frente'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Caio Alexandre foi às redes pelo segundo jogo seguido. Desta vez, o meio-campista foi essencial para o Botafogo conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, no Campeonato Brasileiro.

O camisa 19 comemorou os três pontos e a recuperação do Botafogo, que ainda pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Contudo, Caio Alexandre fez o alerta para que a equipe continue atenta nas próximas rodadas da competição.

- Feliz demais pela vitória e pelo gol. Valorizar o grupo, parabéns pela entrega de todos e a dedicação. Estávamos precisando dessa vitória, graças a Deus ela veio. É desfrutar, mas mudar a chave porque domingo já tem outro jogo muito importante. Precisamos vencer, seguir somando e subir na tabela. O Botafogo é gigante e tem que estar no topo sempre. É buscar aumentar cada vez mais o nosso nível, mas saber que ainda tem muito trabalho pela frente - afirmou.