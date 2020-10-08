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Caio Alexandre celebra vitória do Botafogo, mas ressalta: 'Ainda tem muito trabalho pela frente'

Autor do segundo gol do Alvinegro no triunfo sobre o Palmeiras comemorou recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, mas faz alerta sobre próximas rodadas...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 01:08

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 01:08

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Caio Alexandre foi às redes pelo segundo jogo seguido. Desta vez, o meio-campista foi essencial para o Botafogo conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, no Campeonato Brasileiro.
O camisa 19 comemorou os três pontos e a recuperação do Botafogo, que ainda pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Contudo, Caio Alexandre fez o alerta para que a equipe continue atenta nas próximas rodadas da competição.
- Feliz demais pela vitória e pelo gol. Valorizar o grupo, parabéns pela entrega de todos e a dedicação. Estávamos precisando dessa vitória, graças a Deus ela veio. É desfrutar, mas mudar a chave porque domingo já tem outro jogo muito importante. Precisamos vencer, seguir somando e subir na tabela. O Botafogo é gigante e tem que estar no topo sempre. É buscar aumentar cada vez mais o nosso nível, mas saber que ainda tem muito trabalho pela frente - afirmou.
O Botafogo volta a jogar no próximo domingo contra o Sport na Ilha do Retiro, às 18h15.

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