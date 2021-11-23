Caick Oliveira deixa o Água Santa, retorna de empréstimo para o RB Bragantino e espera definir futuro

Emprestado pelo Red Bull Bragantino, o volante Caick Oliveira deixou o Água Santa no início desta semana. Desde sua chegada à equipe de Diadema, em agosto de 2021, o atleta atuou em quatro partidas do Sub-20, todas no Campeonato Paulista da categoria.- Mesmo permanecendo menos de um ano na equipe, obtive um grande aprendizado e amadurecimento. Fizemos uma ótima campanha no Paulista Sub-20 e lutamos até o fim na segunda fase da competição. Agora é seguir para novos caminhos, mas nunca esquecer o tanto que aprendi dentro do clube

Contratado em 2019 pelo Red Bull Bragantino, quando o clube ainda obtinha o nome de RB Brasil, Caick atuou no Sub-17 e 20 da equipe. Com a saída do Água Santa, o volante aguarda definição de seu futuro no time de Bragança Paulista.

- Vou seguir trabalhando para que eu possa reconquistar o meu espaço. Acredito que tudo que vem acontecendo serve de aprendizado e amadurecimento para mim - afirmou o atleta.Natural de São Vicente, Caick iniciou carreira no futsal do Santos, em 2012. Com o decorrer das temporadas, o atleta passou pela transição ao futebol de campo, onde atuou pelo Sub-13 e Sub-15, entre 2014 e 2017. Ainda em 2017, antes de se transferir ao Red Bull Bragantino, chegou à Portuguesa Santista, clube onde assinou seu primeiro contrato profissional.