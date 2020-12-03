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futebol

Caetano vê evolução defensiva no Oeste e crê que sequência aumenta confiança da equipe na Série B

Oeste enfrenta o Guarani, nesta sexta-feira, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 18:47
Crédito: Oeste/Divulgação
O zagueiro Caetano exaltou a evolução defensiva da equipe e acredita que o Oeste ganhou confiança com sequência recente do time na Série B. O time, nesta segunda, venceu o Avaí fora de casa, por 3 a 0, resultado que consolida o bom momento da equipe na Série B do Brasileirão. Segundo o defensor, este tem tudo para ser o início de uma arrancada na competição.
Nesta sequência recente do time, dos 12 últimos pontos disputados, a equipe somou 7: venceu Brasil de Pelotas e Avai, empatou com o America-MG e tropeçou diante da Ponte Preta. Titular em todos esses jogos, Caetano credita o desempenho a evolução do sistema defensivo do time, que foi vazado três vezes nas últimas quatro partidas.
- Acho que isso não é só uma questão dos quatro lá de trás. Todo o time se compromete defensivamente. Começa nos atacantes. Aí nosso trabalho fica mais fácil. Estamos nos posicionamento bem, conseguindo antecipar a maioria das jogadas e também participar da construção do jogo. O time está confiante e isso é o principal nessa altura da competição - afirmou, antes de completar:
- Acho que essa evolução ficou clara nesse jogo com o Avaí. Fizemos três gols e não sofremos nenhum. Quase uma noite perfeita. Acho que esse tem que ser o nosso espelho para o restante da competição. Acredito que será o início de uma arrancada. Empenho e entrega não faltarão - prometeu.
A possibilidade de seguir nesta crescente acontece já nesta sexta-feira, quando a equipe pega o Guarani, pela Série B do Brasileirão. O confronto está marcado para as 16h na Arena Barueri e é válido pela 26ª rodada.

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