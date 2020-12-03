Caetano vê evolução defensiva no Oeste e crê que sequência aumenta confiança da equipe na Série B

Crédito: Oeste/Divulgação

O zagueiro Caetano exaltou a evolução defensiva da equipe e acredita que o Oeste ganhou confiança com sequência recente do time na Série B. O time, nesta segunda, venceu o Avaí fora de casa, por 3 a 0, resultado que consolida o bom momento da equipe na Série B do Brasileirão. Segundo o defensor, este tem tudo para ser o início de uma arrancada na competição.

Nesta sequência recente do time, dos 12 últimos pontos disputados, a equipe somou 7: venceu Brasil de Pelotas e Avai, empatou com o America-MG e tropeçou diante da Ponte Preta. Titular em todos esses jogos, Caetano credita o desempenho a evolução do sistema defensivo do time, que foi vazado três vezes nas últimas quatro partidas.

- Acho que isso não é só uma questão dos quatro lá de trás. Todo o time se compromete defensivamente. Começa nos atacantes. Aí nosso trabalho fica mais fácil. Estamos nos posicionamento bem, conseguindo antecipar a maioria das jogadas e também participar da construção do jogo. O time está confiante e isso é o principal nessa altura da competição - afirmou, antes de completar:

- Acho que essa evolução ficou clara nesse jogo com o Avaí. Fizemos três gols e não sofremos nenhum. Quase uma noite perfeita. Acho que esse tem que ser o nosso espelho para o restante da competição. Acredito que será o início de uma arrancada. Empenho e entrega não faltarão - prometeu.