Cadu, herói da classificação do Vasco na Copinha, destaca estudo para defender pênaltis: 'Trabalho mental'

Decisões de pênaltis são momentos em que goleiros podem se transformar em heróis e viver memórias inesquecíveis. Foi o que aconteceu com Cadu, arqueiro do Vasco na Copinha, ao defender duas cobranças do Audax-SP e ajudar o time a avançar às oitavas. Para se destacar na decisão, o goleiro precisa ir além de sua qualidade. Existe todo um estudo apurado e um trabalho mental para melhorar a performance.- Esse estudo para pegar os pênaltis é muito importante. O pessoal da análise de desempenho faz muito bem. Eles me forneceram um material. O Rennato, que está aqui na viagem, o Pedro e o Kaleb, que estão no Rio, e eu fui muito feliz. Todo um trabalho mental na hora também. A gente já sabe onde o batedor costuma cobrar e a gente tem que influenciar ele na hora - disse o goleio ao site oficial do clube carioca, e completou:

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- Na própria cavada, eu já sabia que ele fez no último jogo e mexi com a cabeça dele para ele bater da mesma forma – conta o goleiro vascaíno, ressaltando o trabalho dos analistas Rennato Bennata, Pedro Henrique Vicente e Kaleb Lima - disse o goleio ao site oficial do clube carioca - acrescentou.

Com isso, Cadu já tem um histórico favorável em disputa de pênaltis na base cruz-maltina. Na final da Supercopa do Brasil em 2020, ele precisou substituir Fintelman, que estava lesionado, e defendeu a última cobrança contra o Atlético-MG. Aquele 7 a 6 garantiu o título e trouxe o troféu para a equipe de São Januário.

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- É verdade. Já tive a oportunidade de participar da decisão mais recente, da Supercopa, nos pênaltis, e acho que pra não perder a concentração é transferir toda a pressão e responsabilidade pro cobrador. Tentar se manter descontraído, confiante e jogar com a pressão da torcida a meu favor. Consegui fazer isso hoje e fui muito feliz no resultado - explicou.