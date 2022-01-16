Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cadu, herói da classificação do Vasco na Copinha, destaca estudo para defender pênaltis: 'Trabalho mental'
futebol

Cadu, herói da classificação do Vasco na Copinha, destaca estudo para defender pênaltis: 'Trabalho mental'

Arqueiro cruz-maltino defendeu duas cobranças de pênaltis do Audax-SP e garantiu a classificação para as oitavas. Ele já havia se destacado na final da Supercopa do Brasil 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 16:34

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 16:34

Decisões de pênaltis são momentos em que goleiros podem se transformar em heróis e viver memórias inesquecíveis. Foi o que aconteceu com Cadu, arqueiro do Vasco na Copinha, ao defender duas cobranças do Audax-SP e ajudar o time a avançar às oitavas. Para se destacar na decisão, o goleiro precisa ir além de sua qualidade. Existe todo um estudo apurado e um trabalho mental para melhorar a performance.- Esse estudo para pegar os pênaltis é muito importante. O pessoal da análise de desempenho faz muito bem. Eles me forneceram um material. O Rennato, que está aqui na viagem, o Pedro e o Kaleb, que estão no Rio, e eu fui muito feliz. Todo um trabalho mental na hora também. A gente já sabe onde o batedor costuma cobrar e a gente tem que influenciar ele na hora - disse o goleio ao site oficial do clube carioca, e completou:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Na própria cavada, eu já sabia que ele fez no último jogo e mexi com a cabeça dele para ele bater da mesma forma – conta o goleiro vascaíno, ressaltando o trabalho dos analistas Rennato Bennata, Pedro Henrique Vicente e Kaleb Lima - disse o goleio ao site oficial do clube carioca - acrescentou.
Com isso, Cadu já tem um histórico favorável em disputa de pênaltis na base cruz-maltina. Na final da Supercopa do Brasil em 2020, ele precisou substituir Fintelman, que estava lesionado, e defendeu a última cobrança contra o Atlético-MG. Aquele 7 a 6 garantiu o título e trouxe o troféu para a equipe de São Januário.
+ Vasco já anunciou um time inteiro de reforços a dez dias da estreia no Carioca; clube busca outros nomes
- É verdade. Já tive a oportunidade de participar da decisão mais recente, da Supercopa, nos pênaltis, e acho que pra não perder a concentração é transferir toda a pressão e responsabilidade pro cobrador. Tentar se manter descontraído, confiante e jogar com a pressão da torcida a meu favor. Consegui fazer isso hoje e fui muito feliz no resultado - explicou.
Crédito: CadudefendeudoispênaltiscontraoAudax-SPeclassificouoVasco(Foto:AlexandreNeto/@foto.alexandreneto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados