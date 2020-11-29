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Cadeiras da Arena Condá ganham homenagem da Chapecoense a vítimas de acidente aéreo

Formato de uma estrela foi desenhado em forma da pintura verde no setor de cadeiras brancas com dedicatória especial a ex-presidente Sandro Pallaoro...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 16:23
Crédito: Reprodução/Facebook Associação Chapecoense de Futebol
Para tornar a presença das vítimas do trágico acidente aéreo em 2016 na região de Medellín, na Colômbia, a Chapecoense teve uma bonita iniciativa em relação a um setor de cadeiras localizadas na Arena Condá, palco de alguns dos jogos mais memoráveis do elenco e integrantes da gestão que faleceu há quatro anos.
Em homenagem que foi registrada com a produção de um vídeo, o clube pintou alguns lugares do camarote de seu estádio com a cor verde em meio aos assentos brancos onde se formou uma estrela. A ideia é, justamente, relembrar os falecidos na tragédia como estrelas que seguem iluminando a existência da Chape.
Além de texto em tradução do sentimento em realizar a homenagem, deram depoimentos sentidos sobre a homenagem que incluiu também a pintura de uma dedicatória ao ex-presidente Sandro Pallaoro, uma das vítimas do acidente, sobreviventes da queda do avião da LaMia como Alan Ruschel, Jackson Follmann e Neto.
Confira abaixo:

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