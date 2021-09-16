'Cada vez que vestir essa camisa, darei meu melhor', afirmou Pedro após brilhar na vitória do Flamengo

O atacante Pedro contou que a motivação foi fundamental para manter seu foco e ser decisivo como na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (15), no jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Em entrevista à Rede Globo, o camisa 21 contou.- Continuo da mesma forma que quando cheguei aqui no Flamengo. A cada dia quero dar meu melhor, evoluir. Mesmo quando não saía o gol, isso não me abalou, me dava mais força para treinar. Agora, é continuar a trabalhar - e frisou:
- A cada vez que eu vestir a camisa vou dar o meu melhor, porque é um sonho que realizo a cada dia - complementou.
Pedro também falou sobre ter cobrado o pênalti que culminou no seu primeiro gol na partida.
- Venho treinando da mesma forma que o Gabigol. Tive a oportunidade de bater e, graças a Deus, fiz o gol. Agora é buscar a evolução a cada dia - disse.