'Cada vez que vestir essa camisa, darei meu melhor', afirmou Pedro após brilhar na vitória do Flamengo

O atacante Pedro contou que a motivação foi fundamental para manter seu foco e ser decisivo como na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (15), no jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Em entrevista à Rede Globo, o camisa 21 contou.- Continuo da mesma forma que quando cheguei aqui no Flamengo. A cada dia quero dar meu melhor, evoluir. Mesmo quando não saía o gol, isso não me abalou, me dava mais força para treinar. Agora, é continuar a trabalhar - e frisou: