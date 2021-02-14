Cacá é anunciado pelo Tokushima, do Japão, e deixará o Cruzeiro

O zagueiro Cacá, de 21 anos, não jogará mais pelo Cruzeiro. O jogador foi anunciado pelo Tokushima Vortis, do Japão. O defensor já vinha sendo sondado pelo futebol japonês, mas nenhum clube havia feito proposta oficial. Porém, o negócio foi fechado com o Tokushima. O Tokushima aceitou comprar o jogador, um desejo da Raposa para fazer caixa. A equipe da Terra do Sol Nascente vai pagar R$ 10,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta.
- Estou muito honrado em ter a oportunidade de jogar no Japão e de poder atuar no Tokushima. Infelizmente, por causa do coronavírus, existem restrições de imigração e demora para entrar na equipe, mas espero que isso aconteça rápido. Quero fazer o meu melhor para contribuir com a equipe - disse Cacá. O time mineiro já esperava que Cacá não voltasse ao elenco e já preparava uma reposição com o acerto encaminhado de Eduardo Brock, que virá do Ceará após o fim do Brasileirão.
Cacá é cria da base do Cruzeiro e subiu para os profissionais em 2018, se firmou em 2019, e foi titular na maior parte da temporada 2020. Pelo time celeste, fez 56 jogos e marcou três gols pela Raposa.