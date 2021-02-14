Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cacá é anunciado pelo Tokushima, do Japão, e deixará o Cruzeiro

O negócio girou em torno de R$ 10,7 milhões por 60% dos direitos do zagueiro, de 21 anos...
Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:19

Crédito: Cacá já estava sendo sondado pelo futebol japonês e agora sua saída da Raposa é oficial-(Reprodução/Tokushima
O zagueiro Cacá, de 21 anos, não jogará mais pelo Cruzeiro. O jogador foi anunciado pelo Tokushima Vortis, do Japão. O defensor já vinha sendo sondado pelo futebol japonês, mas nenhum clube havia feito proposta oficial. Porém, o negócio foi fechado com o Tokushima. O Tokushima aceitou comprar o jogador, um desejo da Raposa para fazer caixa. A equipe da Terra do Sol Nascente vai pagar R$ 10,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta.
- Estou muito honrado em ter a oportunidade de jogar no Japão e de poder atuar no Tokushima. Infelizmente, por causa do coronavírus, existem restrições de imigração e demora para entrar na equipe, mas espero que isso aconteça rápido. Quero fazer o meu melhor para contribuir com a equipe - disse Cacá. O time mineiro já esperava que Cacá não voltasse ao elenco e já preparava uma reposição com o acerto encaminhado de Eduardo Brock, que virá do Ceará após o fim do Brasileirão.
Cacá é cria da base do Cruzeiro e subiu para os profissionais em 2018, se firmou em 2019, e foi titular na maior parte da temporada 2020. Pelo time celeste, fez 56 jogos e marcou três gols pela Raposa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados