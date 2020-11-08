Cacá chega aos 50 jogos com a camisa do Cruzeiro

Uma das principais revelações das categorias de base do Cruzeiro nos últimos anos, o zagueiro Cacá vem escrevendo o seu nome na história do clube. O atleta, de 21 anos, completou 50 partidas com a camisa da equipe profissional na noite de sexta-feira, quando o time celeste superou o Botafogo-SP por 1 a 0, em Ribeirão Preto (SP). -Sinto uma felicidade enorme por estar completando essa marca no time dos meus sonhos, no time que eu torço desde pequeno. Estou vivendo um sonho. Pretendo fazer história no clube, dar o meu melhor para ajudar a equipe a voltar para a Série A, esse é o meu foco. Estou aqui há muitos anos e vou continuar focado para que, se Deus quiser, possa chegar aos números do Fábio, que é um ídolo. Vai ser difícil, mas nada é impossível-disse.