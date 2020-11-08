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futebol

Cacá chega aos 50 jogos com a camisa do Cruzeiro

O zagueiro, de 21 anos, tem sido um dos principais nomes do clube na temporada 2020...

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 18:03
Crédito: Cacá se tornou titular da Raposa em 2020 e já recusou várias propostas para seguir no time mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Uma das principais revelações das categorias de base do Cruzeiro nos últimos anos, o zagueiro Cacá vem escrevendo o seu nome na história do clube. O atleta, de 21 anos, completou 50 partidas com a camisa da equipe profissional na noite de sexta-feira, quando o time celeste superou o Botafogo-SP por 1 a 0, em Ribeirão Preto (SP). -Sinto uma felicidade enorme por estar completando essa marca no time dos meus sonhos, no time que eu torço desde pequeno. Estou vivendo um sonho. Pretendo fazer história no clube, dar o meu melhor para ajudar a equipe a voltar para a Série A, esse é o meu foco. Estou aqui há muitos anos e vou continuar focado para que, se Deus quiser, possa chegar aos números do Fábio, que é um ídolo. Vai ser difícil, mas nada é impossível-disse.
Natural de Visconde do Rio Branco (MG), o zagueiro foi promovido ao elenco principal em 2018. Na atual temporada, Cacá atuou em 28 dos 36 compromissos disputados pelo Cruzeiro, o que resulta em 77% de participação nos jogos da agremiação cinco estrelas no ano.

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