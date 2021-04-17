Cabulosas estreiam neste domingo, 18 de abril, no Brasileiro Feminino

Crédito: Tchelo vai comandar as Cabulosas no Brasileiro Série A1 em busca de uma boa campanha- (Igor Sales/Cruzeiro

A partir das 17h da tarde deste domingo, 18 de abril, o Cruzeiro , ou as Cabulosas, entra em campo, no Sesc Venda Nova, para disputar sua segunda edição do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time das Cabulosas vai enfrentar o estreante Real Brasília – DF, em busca de uma vitória em casa, na primeira rodada da competição nacional. A partida tem transmissão pela CBF TV.

O objetivo das cruzeirenses é estrear com o pé direito e seguir fazendo uma boa campanha em 2021, para garantir a classificação e lutar por grandes resultados na segunda fase do campeonato. Em sua primeira participação na elite, no ano passado, o Cruzeiro ficou em 10º lugar na classificação geral, a apenas um ponto do oitavo colocado Grêmio. E em 2019, em seu primeiro ano disputando a Série A2, a equipe estrelada foi vice-campeã com uma campanha histórica. Em 22 jogos foram 18 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 81 gols marcados e 12 sofridos.

-O nosso primeiro ano foi surpreendente e o que alcançamos já estava acima da meta estabelecida. Em 2020 tivemos um ano complicado, com a pandemia e tudo o que ela trouxe, mas conseguimos a permanência na Série A1. Agora será novamente uma competição muito difícil e nosso objetivo é sempre colocar o Cruzeiro em finais, em grandes jogos. Temos um excelente grupo, com atletas que acreditam neste projeto e vestem essa camisa com muita alegria. Agora a gente começa a trilhar este caminho, e espero que a gente faça uma boa estreia no domingo- afirmou a coordenadora do futebol feminino celeste, Bárbara Fonseca.

O Real Brasília, adversário do Cruzeiro neste domingo, disputa a Série A1 pela primeira vez, depois de garantir o acesso no ano passado, ao chegar às semifinais do A2.

Há sete meses no comando das Cabulosas, o técnico Tchelo destacou a preparação do grupo e a concentração para o duelo de estreia. “Tivemos uma pré-temporada boa, mas a pandemia nos trouxe dificuldades, como não ter conseguido fazer amistosos. Estamos pensando em uma partida de cada vez e temos que vencer o máximo que pudermos. Este será um campeonato ainda mais disputado e temos muitos adversários diretos, que estão buscando a classificação e também a manutenção no torneio. Temos um time de característica bem ofensiva e bem equilibrado. Mas só vamos começar a sentir mais as coisas quando começarmos a jogar, colocar em prática o que treinamos, e espero que dê tudo certo. Nosso pensamento é que cada jogo é uma final. Vamos firmes-avaliou o técnico Tchelo. Elenco​São nove reforços no Cruzeiro, com a lateral esquerda Rebeca, as meio-campistas Stephanie Zuniga (EUA) e Mayara Vaz, a zagueira Jéssica Romero (COL), a goleira Taty Silva, as volantes Lucero Robayo (COL) e Carol Shimo, e as atacantes Pâmela e Marília.

Do grupo de 2020 permaneceram as goleiras Mary Camilo e Dafiny, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos.