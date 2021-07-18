Cabo lamenta não entrar no G4, mas vê evolução do Vasco no segundo tempo: 'Quem entrou entregou muito'

Crédito: Marcelo Cabo elogiou os jogadores que entraram bem no segundo tempo (Rafael Ribeiro/Vasco

Apesar de ter conseguido arrancar um empate no fim, o Vasco desperdiçou a chance de entrar no G4 pela primeira vez nesta Série B. Em coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Cabo revelou um sentimento de frustração por não ter alcançado a quarta colocação, mas disse que o time melhorou no segundo tempo.

Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - A gente entrou muito convicto em busca da vitória. Tomamos um gol de bola parada, não conseguimos entregar o jogo que pensávamos no primeiro tempo, a equipe foi muito aquém. Corrigimos no intervalo, saímos do 4-4-2 para o 4-3-3 e nosso jogo melhorou no segundo tempo, fomos mais organizados. Implementamos uma marcação pressão, da onde até saiu o gol, as alterações surtiram efeito e subimos de produção - analisou Cabo, e em seguida emendou.

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- A gente lamenta de não ter entrado no G4, é uma frustração. Jogamos um jogo de seis pontos, onde não deixamos o adversário sair vencedor. Era o líder. Mas saímos chateados com o empate em casa, nunca o Vasco vai se conformar com isso, com um empate em casa. Vamos continuar trabalhando, fizemos um bom segundo tempo. Quem entrou entregou muito e a gente ganha boas opções para a sequência da competição - disse.

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O treinador enxergou uma evolução na equipe no segundo tempo com as alterações. Cabo acredita que o Vasco ganhou boas alternativas para a sequência da temporada. Vale destacar que a assistência do gol de Morato foi do jovem Arthur Sales, que tem se destacado no sub-20.

- Estamos buscando esse momento na competição. Hoje dominamos o Náutico no segundo tempo. A busca é por um jogo em que consigamos fazer isso durante os 90 minutos. É trabalhar, criar alternativas como hoje quando mudamos do 4-4-2 para o 4-3-3. Criamos boas chances, chegada no último terço e faltou capricho no acabamento. Isso vem com trabalho no dia a dia - afirmou.