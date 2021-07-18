Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cabo lamenta não entrar no G4, mas vê evolução do Vasco no segundo tempo: 'Quem entrou entregou muito'
futebol

Cabo lamenta não entrar no G4, mas vê evolução do Vasco no segundo tempo: 'Quem entrou entregou muito'

Gigante da Colina foi dominado na primeira etapa, melhorou no segundo tempo e conseguiu arrancar um empate contra o líder invicto Náutico com um gol de Morato no fim...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 19:18
Crédito: Marcelo Cabo elogiou os jogadores que entraram bem no segundo tempo (Rafael Ribeiro/Vasco
Apesar de ter conseguido arrancar um empate no fim, o Vasco desperdiçou a chance de entrar no G4 pela primeira vez nesta Série B. Em coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Cabo revelou um sentimento de frustração por não ter alcançado a quarta colocação, mas disse que o time melhorou no segundo tempo.
Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - A gente entrou muito convicto em busca da vitória. Tomamos um gol de bola parada, não conseguimos entregar o jogo que pensávamos no primeiro tempo, a equipe foi muito aquém. Corrigimos no intervalo, saímos do 4-4-2 para o 4-3-3 e nosso jogo melhorou no segundo tempo, fomos mais organizados. Implementamos uma marcação pressão, da onde até saiu o gol, as alterações surtiram efeito e subimos de produção - analisou Cabo, e em seguida emendou.
+ ATUAÇÕES: Vanderlei é o melhor do Vasco em empate 'no limite' com o Náutico
- A gente lamenta de não ter entrado no G4, é uma frustração. Jogamos um jogo de seis pontos, onde não deixamos o adversário sair vencedor. Era o líder. Mas saímos chateados com o empate em casa, nunca o Vasco vai se conformar com isso, com um empate em casa. Vamos continuar trabalhando, fizemos um bom segundo tempo. Quem entrou entregou muito e a gente ganha boas opções para a sequência da competição - disse.
+ Vasco destaca visita do ex-goleiro Hélton ao Centro de Treinamento do Almirante
O treinador enxergou uma evolução na equipe no segundo tempo com as alterações. Cabo acredita que o Vasco ganhou boas alternativas para a sequência da temporada. Vale destacar que a assistência do gol de Morato foi do jovem Arthur Sales, que tem se destacado no sub-20.
- Estamos buscando esse momento na competição. Hoje dominamos o Náutico no segundo tempo. A busca é por um jogo em que consigamos fazer isso durante os 90 minutos. É trabalhar, criar alternativas como hoje quando mudamos do 4-4-2 para o 4-3-3. Criamos boas chances, chegada no último terço e faltou capricho no acabamento. Isso vem com trabalho no dia a dia - afirmou.
O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na quarta-feira, diante do CSA, às 21h30, no Rei Pelé. A partida é válida pela décima terceira rodada da Série B do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados