Cabo dedica vitória aos torcedores do Vasco e celebra primeiro triunfo em casa: 'Traz confiança ao grupo'

Crédito: Marcelo Cabo elogiou a postura da equipe na vitória sobre o CRB por 3 a 0, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

Antes da partida contra o CRB, o técnico Marcelo Cabo estava pressionado e necessitava da vitória. Em São Januário, o Vasco venceu a equipe alagoana por 3 a 0 e conseguiu se aproximar do G4 da Série B do Brasileirão. Na coletiva de imprensa, o treinador explicou que teve que "recalcular a rota" para que a equipe vencesse a primeira partida em casa na competição.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Queria dedicar essa vitória aos torcedores. Eles estavam sedentos por essa vitória em casa. Demorou, mas veio do tamanho do Vasco da Gama. Tivemos um início com dois resultados adversos em casa, mas soubemos preparar uma equipe hoje que tivesse essa vitória elástica e consistente. Se o Vasco mantiver essa média de seis pontos a cada três jogos, vai ser bom. É a tônica da competição - analisou o comandante, e acrescentou.

- Essa vitória traz confiança ao grupo. Precisamos ter tranquilidade. Quando a gente perde como quarta, não está tudo errado. Assim como não está tudo certo hoje. Recalculamos a rota. Eu como comandante preciso tomar decisões. A mudança hoje não foi só de peças, foi de atitude. Que agora a gente possa emplacar uma série de vitórias - disse.

Ao ser perguntado sobre a postura da equipe, Marcelo Cabo citou o trabalho do diretor de futebol Alexandre Pássaro, e que houveram reuniões internas durante a semana para reordenar a equipe na Série B.

- Após a derrota de quarta-feira, sentamos e buscamos planejar o jogo de hoje. O Vasco trabalha dentro de um planejamento, temos um diretor de futebol muito atuante, temos uma diretoria que apoia a todo o momento. Relampejamos esse momento que estávamos vivendo. Não só eu, tecnicamente, como as diretrizes do futebol do Vasco na questão técnica. Sentamos com os jogadores, fizemos as reuniões necessárias, internas, com os segmentos do clube, para que pudéssemos nortear e se recuperar - explicou Cabo.