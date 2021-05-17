Bye bye: Talles Magno encaminha saída do Vasco rumo aos EUA

Crédito: Talles Magno já surgiu como a grande promessa de retorno financeiro ao clube (Rafael Ribeiro/Vasco

A grande joia do Vasco atual está de saída. O atacante Talles Magno, de 18 anos, vai defender o Ney York City, filial estadunidense do Grupo City. A venda está encaminhada e os valores envolvidos podem gerar um substancial alívio no combalido caixa do Cruz-Maltino. A informação da transferência foi noticiada primeiramente pelo site "Território MLS".Talles, atualmente, está em fase final de recuperação após lesão. Provavelmente poderia estar à disposição para o jogo deste sábado, contra o Botafogo, em São Januário. Com a negociação, porém, ele não deverá ser relacionado para a partida.

De acordo com o site "Ge", os valores da negociação podem chegar a US$ 12 milhões (R$ 63 milhões), o que geraria grande alívio às combalidas finanças do Vasco. O clube, por exemplo, foi excluído do Ato Trabalhista na última semana.

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Promovido a profissional em junho de 2019, Talles Magno tem 69 jogos como profissional e cinco gols marcados. Ele perdeu espaço recentemente, mesmo antes da lesão. Provavelmente, iniciaria a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro como a quarta opção para as pontas.