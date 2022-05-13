Bustos tem melhor início de um técnico na Vila desde Dorival Jr em 2015

O argentino Fabián Bustos tem melhor início de um técnico na Vila Belmiro desde a era Dorival Júnior, em 2015. Desde sua chegada no comando do clube, foram seis vitórias nos seis jogos como mandante. Bustos venceu o Água Santa, Universidad Católica, Coritiba (2), América-MG e Cuiabá em partidas válidas pelo Paulista, Brasileirão, Copa Sul-Americana Copa do Brasil.De acordo com o levantamento realizado por Evaldo Rodrigues, da Asshopis, a melhor sequência de invencibilidade na Vila Belmiro foi de Dorival Jr em 2015. Foram 15 vitórias seguidas em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Outros treinadores também conseguiram uma boa sequência de vitórias na Vila: sete seguidas com Clodoaldo em 1982 e com Gallo em 2005, 11 seguidas com Oswaldo Oliveira em 2014 e 12 seguidas com Vanderlei Luxemburgo em 2006.
Bustos terá mais uma sequência mandante para tentar chegar no recorde de Dorival. A equipe ainda recebe a Unión La Calera e o Banfield pela Sul-Americana e o Palmeiras pelo Brasileiro neste mês.Veja os números de Dorival Jr em 2015 na Vila Belmiro:
Santos 3 x 0 Figueirense - BrasileiroSantos 3 x 1 Sport - Copa do BrasilSantos 2 x 0 Joinville - BrasileiroSantos 3 x 0 Coritiba - BrasileiroSantos 1 x 0 Vasco - BrasileiroSantos 2 x 0 Corinthians - Copa do BrasilSantos 5 x 2 Avaí - BrasileiroSantos 3 x 1 Chapecoense - BrasileiroSantos 3 x 0 São Paulo - BrasileiroSantos 4 x 0 Atlético-MG - BrasileiroSantos 3 x 1 Internacional - BrasileiroSantos 3 x 1 Fluminense - BrasileiroSantos 3 x 1 Goiás - BrasileiroSantos 3 x 1 São Paulo - Copa do BrasilSantos 2 x 1 Palmeiras - Brasileiro
Veja a sequência de Bustos na Vila Belmiro:
Santos 3 x 2 Água Santa - PaulistaSantos 3 x 2 Universidad Católica - Sul-AmericanaSantos 2 x 1 Coritiba - BrasileiroSantos 3 x 0 América-MG - BrasileiroSantos 4 x 1 Cuiabá - BrasileiroSantos 3 x 0 Coritiba - Copa do Brasil