Bustos sobre jogo adiado do Santos: 'Nunca vi tanta chuva em um estádio'

O técnico Fabián Bustos afirmou ter passado por uma experiência inédita neste sábado, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida entre Ferroviária e Santos foi adiada depois de duas quedas de energias no estádio, provocadas pelas fortes chuvas que caíram na região.- Já vi tempestades grandes, mas nunca havia presenciado em uma partida assim. Já tinha visto na vida normal. Chuva com granizo, relâmpagos muito fortes, mas nunca em um jogo. Uma loucura. E não parava. Granizo forte, relâmpago. Depois vi as imagens que subiram nas redes sociais e era um espetáculo de luzes - afirmou o técnico.