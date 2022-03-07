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futebol

Bustos sobre jogo adiado do Santos: 'Nunca vi tanta chuva em um estádio'

Técnico ficou surpreso com as chuvas que caíram em Araraquara neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 21:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 21:00

O técnico Fabián Bustos afirmou ter passado por uma experiência inédita neste sábado, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida entre Ferroviária e Santos foi adiada depois de duas quedas de energias no estádio, provocadas pelas fortes chuvas que caíram na região.- Já vi tempestades grandes, mas nunca havia presenciado em uma partida assim. Já tinha visto na vida normal. Chuva com granizo, relâmpagos muito fortes, mas nunca em um jogo. Uma loucura. E não parava. Granizo forte, relâmpago. Depois vi as imagens que subiram nas redes sociais e era um espetáculo de luzes - afirmou o técnico.
A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a partida para o próximo dia 16 de março. Antes do confronto, o Peixe terá o confronto contra o Fluminense-PI pela segunda fase da Copa do Brasil e o clássico contra o Palmeiras, pelo Palmeiras.Logo após o cancelamento do jogo, a delegação do Santos embarcou para Atibaia. O time treinou no local na manhã deste domingo e volta ao campo do hotel na manhã desta segunda. No começo da tarde, a delegação embarca para Teresina-PI.
Crédito: OtécnicoFabiánBustosteveaestreiaadiadanoSantos(Foto:Divulgação/SantosFC

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