Bustos reencontra velho rival nesta quarta, a Universidad Católica-EQU

O Santos recebe a Universidad Católica, do Equador, nesta quarta-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida vai marcar o reencontro do técnico Fabián Bustos com a Universidad Católica, antiga adversária.O argentino fez sua carreira no futebol equatoriano e duelou contra a Católica em 14 oportunidades, sendo 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, tendo 45% de aproveitamento. Bustos enfrentou a equipe em quatro times que comandou: Macará, Manta, Delfin e Barcelona de Guayaquil.

No Macará fez apenas um jogo contra a Católica em casa e venceu. No Manta foram dois jogos, com uma vitória em casa e uma derrota fora. No Delfin foram sete jogos, com duas vitórias como mandante, dois empates em casa e fora e três derrotas, sendo duas foras e uma em casa.No Barcelona de Guayaquil foram quatro jogos, com uma vitória em casa, dois empates tanto em casa quanto fora e uma derrota como visitante.

Dos 14 confrontos, sete foram como mandante e sete como visitante. Em casa soma 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota enquanto como visitante contra a Católica foram 2 empates e 4 derrotas. Todas as vitórias diante a Católica foram jogando em casa.

Confira o retrospecto de Bustos contra a Universidad Católica:

30/03/2013 - Macará 1 x 1 Universidad Católica (Série A - Primeira Etapa)21/07/2013 - Universidad Católica 3 x 0 Manta (Série A - Segunda Etapa)22/11/2013 - Manta 2 x 1 Universidad Católica (Série A - Segunda Etapa)09/04/2016 - Universidad Católica 1 x 0 Delfin (Série A - Primeira Etapa)30/04/2016 - Delfin 0 x 0 Universidad Católica (Série A - Primeira Etapa)05/06/2018 - Delfin 5 x 2 Universidad Católica (Série A - Primeira Etapa)29/08/2018 - Delfin 1 x 2 Universidad Católica (Série A - Segunda Etapa)27/10/2018 - Universidad Católica 2 x 2 Delfin (Série A - Segunda Etapa)16/03/2019 - Universidad Católica 2 x 1 Delfin (LigaPro Série A)10/08/2019 - Delfin 2 x 1 Universidad Católica (LigaPro Série A)14/09/2020 - Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Universidad Católica (LigaPro Série A)21/12/2020 - Universidad Católica 0 x 0 Barcelona de Guayaquil (LigaPro Série A)31/05/2021 - Universidad Católica 2 x 0 Barcelona de Guayaquil (LigaPro Série A)21/11/2021 - Barcelona de Guayaquil 1 x 1 Universidad Católica (LigaPro Série A)